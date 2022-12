CoD Warzone 2: Skin verkauft sich besser auf Steam als GTA 5, Spieler befürchten ein großes Problem

Call of Duty Modern Warfare 2 verkaufte sich zum Launch so schnell wie kaum ein CoD zuvor, und bahnte sich seinen Weg in die Topseller von Steam, wo es nach wie vor ziemlich weit oben zu finden ist. Doch seit Kurzem findet sich dort auch ein neuer Skin für den Shooter, der es vorübergehend sogar auf Platz 11 schaffte. Warum dieser so beliebt ist, und wieso viele Spieler ein Problem in ihm sehen, erfahrt ihr hier.

Ist der berüchtigte Roze-Skin zurück?

Oben seht ihr ein Bild des beliebten Skins. Es handelt sich um das Outfit eines Teams der Call of Duty Liga, den Los Angeles Thieves. Besonders auffällig scheint das Ding auf den ersten Blick nicht zu sein, der Skin ist vollständig schwarz, bis auf einige rote Details mit dem Namen des Teams. Trotzdem blättern zahlreiche Spielerinnen und Spieler dafür 10 Euro auf Steam hin: Aktuell befindet sich das Paket in den Topsellern immer noch auf Platz 22 und damit weit vor Dauerbrennern wie etwa GTA 5.

Gibt es einen kompetitiven Vorteil?

Grund für die Beliebtheit ist wohl weniger, dass die LA Thieves so viele Fans in der Community haben. Stattdessen verspricht man sich wohl einen Vorteil gegenüber anderen. So bewirbt ein Spieler der LA Thieves - ob das nun ernst gemeint ist oder nicht sei dahingestellt - auf Twitter den Skin seines Teams mit genau diesem Versprechen:

Da der Skin sehr dunkel ist, erhofft man sich, dass er an weniger gut beleuchteten Orten und in Innenräumen nur schwer zu sehen ist. Einen ähnlichen Fall gab es bereits in Warzone 1, hier war es der berüchtigte Roze-Skin, der fast vollkommen schwarz und im Dunkeln kaum zu sehen war. Dieser musste dann von den Entwicklern angepasst werden, um keinen spielerischen Vorteil zu bieten.

Die Community diskutiert

Während der neue Skin ein großer Verkaufserfolg ist, wird er in der Community viel diskutiert. Schließlich hatte man sich gerade erst gefreut, dass der Roze-Skin nun Geschichte sei. Nun befürchten manche, dass er in neuer Form zurückkehrt, wie auch ein Tweet von CharlieIntel suggeriert. Tatsächlich wird aber auch oft argumentiert, dass der Vergleich mit dem Roze-Skin hinke:

So argumentiert etwa @T_Munch3 auf Twitter, das Problem des Roze-Skins sei ein Bug, und nicht seine schwarze Farbe gewesen. Denn es hätte auch andere schwarze Skins gegeben, die kein Problem gewesen wären. Und auch im Reddit von Modern Warfare 2 vertreten viele die Meinung, dass es keinen Vorteil mit dem neuen Skin gebe.

So schreibt etwa SodaBranch, dass in Warzone 2 die Grafik und Beleuchtung deutlich besser sei, sodass man Gegner deutlicher sehe. Und SmellsLikeBeefFillet antwortet darauf, dass in der Wüstenlandschaft von Al Mazrah eher hellere Skins schwerer zu erkennen seien. In einem anderen Thread bemerkt JimmyJohnny2 dann außerdem:

Das rote Logo und die Symbole haben fast schon im Dunkeln geleuchtet, als mir in Warzone Leute begegnet sind, die sich in dunklen Ecken verstecken wollten. Es gibt einige andere Skins in schwarz oder grau, die sich dafür viel besser eignen.

Ob sich die Käufer des Skins, die nicht nur ihr Lieblingsteam unterstützen wollen, einen Gefallen getan haben, ist also fragwürdig. Trotzdem müsst ihr aktuell damit rechnen, dass ihr in Matches vielen echten oder falschen Fans der LA Thieves begegnet.

Was gibt es sonst neues zu Warzone 2 und Modern Warfare 2?

Wenn ihr selbst auch mal über Al Mazrah aus dem Flugzeug springen wollt, dann haben wir euch die besten Landing Spots herausgesucht, die euch den Sieg erleichtern. Fühlt ihr euch dagegen eher am Boden und im Multiplayer von Modern Warfare 2 wohl, hat Vali für euch einen ausgefallenen Waffentipp - nämlich eine Pistole.

