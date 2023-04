CoD Warzone 2 & MW2: Server down, Störung bei Battlenet oder Download langsam - Was hilft?

Gerade bei den riesigen Updates für Call of Duty können die Server schon mal in die Knie gehen. Falls ihr beim Installieren des Season 3 Patch für CoD Warzone 2 und Modern Warfare 2 Probleme habt, die Server down erscheinen oder der Download langsam läuft, lest einfach weiter.

Wir fassen die gängigen Problemlösungen und Tipps zusammen, damit euer Download hoffentlich schneller läuft. Wir helfen mit den allgemeinen Tipps und widmen uns dann Battle.net im Speziellen, das in der Vergangenheit häufiger unter den großen CoD-Downloads ächzte.

Wenn ihr jetzt eh gerade ein paar Stunden Zeit habt, könnt ihr in der Zwischenzeit die massiven Patch Notes von Season 3 lesen:

40 Seiten Patch Notes CoD Warzone 2 & MW2: Alles zum großen Update für Season 3 von Vali Aschenbrenner

Allgemeine Tipps

Kommen wir erst mal zu den allgemeinen Hilfestellungen. Möglicherweise hängt ein langsamer Download mit eurer Internet-Leitung zusammern. Dreht zunächst folgende Stellschrauen, um eure Verbindung zu verbessern:

Startet euren Router neu, indem ihr ihn für ein paar Minuten vom Strom trennt.

Wechselt auf eine kabelgebundene LAN-Verbindung, falls ihr WLAN nutzt.

Testet eure Internet-Geschwindigkeit mit dem Ookla Speedtest, um externe Probleme auszuschließen.

Schließt alle Programme, die unnötigerweise Bandbreite schlucken.

Startet Battle.net neu.

Immer noch Download-Probleme? Versucht diese Tricks

Hebt die Download-Begrenzung auf

Falls ihr bei Battle.net oder auf Steam eine Download-Begrenzung eingestellt habt, entfernt diese in den Einstellungen. Nur so nutzt der Client die volle Bandbreite, die euch zur Verfügung steht.

Wechselt die Region im Battle.net

Ihr könnt versuchen, im Battle.net eure Region zu wechseln. Stellt ihr sie auf Asien oder Amerika, könnte die dort geringere Serverauslastung für schnellere Download-Raten sorgen. Wählt die Region durch Klick auf das Weltkugelsymbol, nachdem ihr den Download pausiert habt, und startet ihn anschließend erneut:

VPN verwenden

Falls ihr einen VPN nutzt, könnt ihr die Umleitung verwenden, um den Download-Traffic über eine andere Region umzulenken. Wählt dafür bei eurem VPN einen Server in einem Land, in dem gerade Nacht oder früher Morgen herrscht. Auf Timeanddate.de findet ihr die aktuellen Uhrzeiten.

Startet anschließend euer Battle.net und überprüft, ob sich die Download-Rate beschleunigt. Wie bei allen Tipps gibt es keine Garantie, dass es hilft. Notfalls bleibt immer noch die Option, bis zur Nacht zu warten, um den langsamen Download auszusitzen.