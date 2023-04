»Warzone 2 ist gerettet«: Massive Änderungen für CoD sorgt für Euphorie unter Fans

Season 3 von Warzone 2 und Modern Warfare 2 kommt schon jetzt bei CoD-Fans gut an. Los geht's am 12. April 2023.

In den letzten Wochen und Monaten war die Stimmung der CoD-Community nicht gerade die beste. Der Launch von Modern Warfare 2 und Warzone 2 war von massiven Problemen geplagt. Die meisten Neuerungen und Änderungen sorgten für hitzige Diskussionen und viele Fans vermissten Features ihres guten, alten Warzone 1 .

Die Entwickler von Warzone 2 waren beziehungsweise sind sich diesem Umstand natürlich bewusst. Vorangegangene Updates sorgten dafür, dass sich der Nachfolger des Battle Royales immer mehr seinem Vorgänger annäherte. Season 3 scheint hier nun in die Vollen zu gehen, denn wie die offizielle Roadmap enthüllt, kommen endlich Features und Verbesserungen, auf die die Community gewartet hat.

Vorfreude auf Warzone 2 …

Unter den Ankündigungen auf Twitter und Co. zeichnet sich derzeit ein klares Stimmungsbild ab: Was Season 3 für Warzone 2 verspricht, könnte das taumelnde Battle Royale tatsächlich retten. Davon sind zum Beispiel CoD-Insider und -Experten wie AverageJoeWo oder TheGhostOfHope überzeugt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Aber nicht nur Experten, sondern auch reguläre Spielerinnen und Spieler begrüßen die anstehenden Änderungen und neuen Features für Warzone 2. Was genau sich mit der am 12. April 2023 startenden Season tut, könnt ihr übrigens in unserer großen Übersicht nachlesen:

… aber auch Modern Warfare 2

In Bezug auf Modern Warfare 2 ist die Stimmung ebenfalls positiv: Beispielsweise in den Kommentaren unter den neuen Trailern auf YouTube zu Season 3 freuen sich zahlreiche Spieler, dass Modern Warfare 2 endlich mehr Content und Liebe bekommt.

In den vorangegangenen Seasons beider CoD-Spiele wurde der kostenpflichtige Multiplayer-Modus nämlich gerne mal vernachlässigt. So bekam vermehrt das kostenlose Battle Royale neuen Content, während zahlende CoD-Spieler mit Häppchen abgespeist wurden.

Mit Season 3 scheint sich das laut der offiziellen Roadmap endlich zu ändern. Allen voran dank einer Palette neuer und alter Maps, bei denen gerade 6v6-Fans auf ihre Kosten kommen dürften. Screenshots dazu findet ihr in der folgenden Galerie:

Call of Duty: Modern Warfare 2 - Alle neuen (und alten) Multiplayer-Maps von Season 3 ansehen

Was haltet ihr von den versprochenen Änderungen, Verbesserungen und neuen Features, die mit Season 3 in Call of Duty: Warzone 2 und Modern Warfare 2 aufschlagen sollen? Seid ihr mit der Roadmap zufrieden oder vermisst ihr etwas? Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die Zukunft beider CoDs? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!