CoD Warzone 2 spaltet Fans und Profis - was ist da los?

CoD Warzone 2 lässt nicht mehr lange auf sich warten: Während MW2 schon am 28. Oktober erscheint, kommt der Battle Royale knapp zwei Wochen später am 16. November auf den Markt. Die Meinungen zu den bisherigen Infos gehen aber stark auseinander.

Warum Warzone 2 für einige Fans wohl ein Schritt zurück geht, für manch andere aber gleichzeitig einen deutlichen Schritt nach vorne macht, klären wir hier. Den Trailer zu MW2 und Warzone 2 findet ihr auch direkt hier:

Die kontroversen Punkte

Eins kann Activision nicht vorgeworfen werden: Dass Warzone 2 nicht versucht, Neues ins Spiel zu implementieren. Einiges unterscheidet sich deutlich vom Vorgänger. Während einige die Abwechslung loben, fürchten andere die Änderungen, können störend werden. Eine der Neuerungen ist die Map Al Mazrah. In folgender Bildergalerie könnt ihr die Karte etwas genauer unter die Lupe nehmen:

Call of Duty Warzone 2 - Bilder der neuen Map Al Mazrah ansehen

Keine Loadout Drops

Warzone 2 hat keinerlei Loadout Drops. Das heißt, dass ihr vor dem Match nicht die Möglichkeit habt, euer Loadout in allen Details vorzubereiten, um dann im Spiel mit genug Ingame-Währung ein Paket mit eurem spezifischen Loadout zu bestellen. Stattdessen werdet ihr wie in den meisten anderen Battle-Royale-Shootern klassisch looten müssen oder an Shops eure modifizierten Waffen einzeln kaufen. Perks wird es zum Release von Warzone 2 gar nicht geben.

Der Streamer Repullze heißt die Veränderung willkommen, genauso wie viele seiner Follower.

Der CoD-Insider Hope ist dagegen alles andere als begeistert. Seiner Ansicht nach führt die Abwesenheit von Loadout Drops zu egoistischeren Teamspielern.

Lootsystem á la Blackout

Eine weitere Kontroverse ist das neue Lootsystem in Warzone 2. Wenn ihr eine Kiste öffnet, fliegen die Items nicht mehr wie im Vorgänger aus der Box. Dadurch konntet ihr dann schnell alles nehmen, was euch gefällt. Stattdessen öffnet sich in Warzone 2 ein Fenster, bei dem die Waffen und Gegenstände aufgelistet werden. Das System erinnert an den Battle Royale aus Black Ops 4, Blackout.

Auch hier sind die Meinungen gespalten. Ryan B. sieht das als großen Gewinn für den Shooter, vor allem für Blackout-Fans.

BennyCentral dagegen ist neben weiteren Kritikpunkten der Ansicht, dass es sich wie ein Schritt zurück anfühlt.

Weitere Änderungen

Das sind auch bei weitem nicht die einzigen Änderungen, die euch in Warzone 2 erwarten werden. Im Gulag gibt es jetzt 2v2-Kämpfe, es laufen auf der neuen Karte Al Mazrah auch NPC-Gegner herum und die Zonen teilen sich nun in mehrere Gebiete auf. Alle Infos, die es während der Live-Show CoD Next zu sehen gab, erfahrt ihr in unserer Zusammenfassung:

6 8 CoD: Warzone 2 enthüllt Alle Infos zur neuen Map, dem neuen Gulag und vieles mehr

Der User Modern Warzone hat nach dem Reveal-Event am 16. September auf Twitter eine Umfrage gestartet, wie der Battle Royale bisher so ankommt: Von fast 34.000 Stimmen sind knapp 59 Prozent positiv, abgerundet 41 Prozent dagegen negativ.

Wie der Shooter letztlich zum Release ankommt, ist natürlich noch unklar. Bisher konnte nur der Multiplayer zu MW2 in der Beta gespielt werden, die Meinungen zu Warzone 2 basieren also rein auf den Infos von Activision.

Was ist eure bisherige Meinung zu Warzone 2? Sind die Änderungen sinnvoll oder zu weit vom Vorgänger entfernt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!