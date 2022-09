Call of Duty: Warzone nimmt sich seine Operators zum Vorbild, nimmt ordentlich Anlauf und springt dann kopfüber ins Unbekannte. Mit Warzone 2 erscheint im November 2022 ein komplett neues Battle Royale, das vieles anders machen will als der Vorgänger - auch wenn das Grundprinzip natürlich gleich bleibt.

In einem Stream haben wir jetzt endlich viele spannende Details erfahren, etwa ein Third-Person-Modus, dass DMZ Teil von Warzone wird und dass Gulag-Kämpfe bald ganz anders ablaufen werden als gewohnt. Alle Infos findet ihr hier in diesem Artikel.

Was es über CoD Modern Warfare 2 Neues zu wissen gibt

Alles, was wir über Warzone 2 erfahren haben

Release-Datum steht fest

Am 16. November 2022 startet Warzone 2. Die Leaks lagen also richtig! Damit geht das Battle Royale gute zwei Wochen später in die erste Runde als Modern Warfare 2, das ja schon ab 28. Oktober verfügbar ist.

Warzone 2 ist auf dem PC nicht nur über Battle.net verfügbar, sondern auch via Steam. Zur Erinnerung, das gilt auch für Modern Warfare 2, das erste Call of Duty, das nach längerer Steam-Pause wieder zur Plattform zurückkehrt.

Die neue Bildergalerie zeigt euch aktuelle Screenshots von Call of Duty Modern Warfare 2

Das bleibt gleich

Warzone 2 ist wieder Free2Play für alle, auch am grundlegenden Spielprinzip ändert sich nichts. Ihr landet mit zahlreichen anderen Spielern in einer Arena, die im Laufe einer Runde immer kleiner wird. Das Battle Royale ist erneut eng mit dem neuesten Hauptspiel verknüpft, in diesem Fall also mit Modern Warfare 2, mit dem es sich auch die Engine teilt.

Wie auch Warzone wird der Nachfolger durch das Anti-Cheat-Programm Ricochet geschützt, diesmal direkt vom ersten Tag an. Dadurch soll Cheatern gleich zu Beginn der Zutritt so weit wie möglich verwehrt werden - die waren ja viele Seasons lang ein massives Problem im Battle Royale.

Ob Modern Warfare 2 und Warzone 2 sich einen Platz auf unserem CoD-Siegertreppchen erobern können? Bisher sieht das Ranking so aus:

Das ist neu in Warzone 2

Jetzt kommen wir zu den wirklich spannenden Infos des Abends! Alles neu macht … der November. Ihr wisst schon. Was ist also anders in Warzone 2? Gehen wir die einzelnen Bereiche mal durch.

Euer Fortschritt: Ihr fangt in Warzone 2 ganz von vorne an. Für Warzone 1 gekauften und freigeschalteten Kram wie Operators, Waffen-Skins und Perks dürft ihr nicht mitnehmen. Natürlich könnt ihr eure mühsam gewonnene Ausrüstung weiterhin in Warzone einsetzen, die Server laufen ja weiter (vielleicht sogar mit neuen Updates).

Die Map: Statt Verdansk oder Caldera erwartet euch eine komplett neue Map. Weg mit urbanen oder tropischen Motiven, her mit Wüste! Die Karte Al Mazrah stellt ein fiktives Gebiet in Westasien dar. Wie schon in der Vergangenheit werden einzelne Ausschnitte der Karte in Modern Warfare 2 als Multiplayer-Maps auftauchen.

In der MW2-Beta ab 16. September könnt ihr also schon mal einen ersten Eindruck von Al Mazrah gewinnen, dort spielt ihr auf Sarrif Bay.

Wasser samt Fahrzeugen, viele unterschiedliche POIs wie eine Bahnstation, ein versunkenes Dorf oder eine große Innenstadt: Al-Masrah will wie gewohnt eine breite Palette unterschiedlicher Schauplätze bieten. Auch für alte Fans soll es eine Menge bekannter Elemente zu erkunden geben. Etwa erinnert der Flughafen der Map stark an die beliebte Map Terminal. Überall sind zudem lootbare Items versteckt, sogar an festen Stellen, was erfahrenen Spielern mit der Zeit Vorteile beschert.

Fahrzeuge wichtiger: In Warzone 2 werden Autos und Boote genutzt. Spieler können sich seitlich rauslehnen, aufs Dach klettern - und die Karren mit allerlei Waffen und Gadgets zerstören. Und die Helikopter sind auch zurück. Es gibt sogar einen großen Vogel für ein ganzes Squad.

Strongholds: Von der KI bevölkerte Festungen, die super Loot verstecken. Hier können Squads einrücken, ordentlich Schellen verteilen und dann mit dick bepackten Taschen das Match fortsetzen. Noch besseren Loot gibt's auf den seltenen Black Sites, einer eskalierten Variante der Strongholds.

Der Gulag: Hier landet ihr, wenn ihr auf der Map abgeschossen werdet, und erhaltet eine zweite Chance. Vorbei sind die Zeiten der tödlichen 1vs1-Duelle. Stattdessen kämpft ihr nun zu zweit gegen zwei andere Spieler, die Sieger kehren zurück nach Al Mazrah. Schwer einzuschätzen, wie sich dieses neue System anfühlen wird - es könnte leichter zu Frust kommen, wenn das Ableben nicht mehr nur in der eigenen Hand liegt.

Es gibt noch mehr Neues im Gulag: Der »Jailer« ist offenbar ein NPC, der euch dort Probleme bereiten will. Details sind noch nicht bekannt. Dafür wissen wir schon, dass im Gulag Waffen zu finden sind - vielleicht nehmt ihr die gefundene Ausrüstung zurück ins Match?

KI-Gegner: Nicht nur menschlichen Feinde wollen euch an die Rüstungsplatten, auch eine KI-Fraktion nimmt euch in Al Mazrah aufs Korn. Das könnte für ein deutlich anderes Spielgefühl sorgen!

Gaskreis: Statt einem großen Kreis, der sich alle paar Minuten enger zusammenzieht, erwarten euch in Warzone 2 gleich mehrere Todeszonen. Dadurch soll das Endgame spannender werden. Ähnliche Experimente gab es ja schon in Warzone, als Giftgas-Container auf der Map gezündet wurden. Die Zirkel können sich während eines Matches aufteilen und am Ende zum Finale wieder zu einem Kreis zusammenschrumpfen.

Laut Leaks soll es diesmal gar kein Gas sein, das uns vorantreibt, sondern ein Sandsturm. Das würde hervorragend zu Al Mazrahs Wüstenthema passen! Offiziell sprachen die Entwickler von einem Sturm . Einfache Mathematik: Wüste + Sturm = Sandsturm.

Hier noch mehr Eindrücke von Al Mazrah in unserer Galerie:

DMZ-Modus wird Teil von Warzone 2.0

Der an Escape from Tarkov und Hunt: Showdown erinnernde Modus kommt als Teil von Warzone 2, wird also ebenso Free2Play. Er soll eine Sandbox-Erfahrung bieten, also viel spielerische Freiheit bieten.

Auf Al-Masrah im DMZ-Modus sind KI-Gegner überall. Wir gehen als Trupp rein, sammeln Beute, erfüllen Missionen, jagen nach Belieben andere Spieler und müssen das Match dann an einem Extraktionspunkt verlassen.

Der kostenlose Modus DMZ startet planmäßig ebenfalls am 16. November. Offiziell wurde nicht mehr verraten, aber wir wissen durch diverses Leaks und Infoschnipsel schon mehr:

Sonstige Neuerungen: Es soll neue Social-Features geben, mit denen ihr euer Warzone-Erlebnis mit anderen teilen könnt. Diesmal teilen sich drei Spiele den Battle-Pass-Fortschritt: Warzone 2, Modern Warfare 2 und Warzone 2: Mobile, das später erscheint.

Viele spielerische Neuheiten aus Modern Warfare 2 sollen auch in Warzone eine Rolle spielen, zum Beispiel, dass ihr Reifen von Fahrzeugen zerschießen könnt. Unterwasserkämpfe mit ganz eigener Physik sollen im Hauptspiel eine tragende Rolle spielen und halten auch im Battle Royale Einzug. Wir haben sämtliche Features von Modern Warfare 2 in unserer Preview zusammengefasst.

Was denkt ihr über die angekündigten Veränderungen? Werdet ihr direkt umsteigen oder bleibt ihr lieber Warzone treu? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.