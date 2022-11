CoD Warzone 2: Wie ein kleines Feature für großes Gefühlschaos sorgt

Am 16. November ist CoD Warzone 2 gestartet - doch das nicht ohne Probleme. Aktuell sind noch viele Bugs und Fehler vorhanden und viele Änderungen im Vergleich zum Vorgänger stoßen bei den Spielern auf wenig Gegenliebe.

Mit dem neuen Umgebungs-Voice-Chat, der euch die Kommunikation mit Feinden erlaubt, sorgt eine kleine Neuerung aktuell aber für viele denkwürdige Momente, in den sozialen Medien wird das Feature schon als beste Idee aller Zeiten gefeiert.

Dass das eine verdammt gute Idee sein würde, hat Steffi schon vor einiger Zeit vorhergesagt:

14 4 Warzone 2 Grenzen zwischen Freund und Feind verwischen - und das könnte alles verändern

Die besten Voice-Chat-Momente in Warzone 2

Reddit-User AntiPiety veröffentlichte ein Video, in dem er zunächst zwei Spieler verfolgt, indem er ihren Stimmen lauscht. Da er selbst komplett ruhig geblieben ist, kann er die beiden überraschen, erledigen und sie anschließend mit einem sympathischen Hey, what's up, guys? begrüßen.

Nachdem AntiPiety und seine beiden Opfer noch einige Nettigkeiten ausgetauscht haben, beschließt er, das Duo am Leben zu lassen - solche Interaktionen wären ohne den neuen Voice Chat niemals möglich gewesen.

Der herzerwärmende Moment wird von vielen Spielern gefeiert, einer schreibt: Ich musste grinsen, als ich das sah. Das "Come on felllaaass" hat mich überzeugt. Gut, freundlich und lustig. So sollten Spiele sein - aber seht selbst:

Ebenfalls auf Reddit teilte ItsKrazyy einen witzigen Clip, in dem er ein herannahendes Fahrzeug hört. Nachdem er zunächst das Feuer eröffnen will, dröhnt plötzlich der zum Meme gewordene Beep-Song El Sonidito aus GTA 5 dem Wagen - und der Spieler findet es so witzig, dass er den Jeep-Fahrer letztlich verschont.

Das Ganze könnte ein kleiner Vorgeschmack darauf sein, wie sich die Nutzung des Umgebungs-Chats in Zukunft entwickeln könnte. In PUBG Battlegrounds gibt es die Funktion seit Jahren und diese hat bereits für viele denkwürdige Momente gesorgt - etwa den absolut chaotischen Action is coming! -Clip des Streamers Forsen, der bis heute fast 8 Mio. Aufrufe auf YouTube erzielte:

Wie sich der Voice Chat mit deutschen Gegnern anhören kann, zeigt YourSauceAndSaviour: Da geht jetzt erst mal ein Präzisionsluftschlag rein, Alter. Yeet! - gefolgt von wildem Gelächter.

In CoD Warzone 2 können nun auch Allianzen geschmiedet werden und ihr könnt externe Spieler überreden, eurem Squad beizutreten. Die Streamer TimTheTatman und CouRage machen im folgenden Video einem Fan Hoffnung, mit ihnen für den Rest der Partie zusammenspielen zu dürfen.

Nachdem Courage seinem Anhänger erklärt, wie das Beitreten eines anderen Squads funktioniert, schießt er ihn erbarmungslos über den Haufen und quittiert seine Aktion mit Welcome to Warzone 2, Bitch! - und lacht sich anschließend schlapp. Selbst sein Streamer-Kollege Tim fand die Aktion so gemein .

Habt ihr Warzone 2 schon gespielt und witzige Momente mit dem neuen Umgebungs-Voice-Chat erlebt? Oder habt ihr die Option umgehend in den Spieleinstellungen deaktiviert? Schreibt uns eure Erfahrungen doch in die Kommentare!