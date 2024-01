CoD Warzone: Entwickler reagieren überraschend offen auf das desaströse letzte Update

Am 17. Januar 2024 startete in Call of Duty Modern Warfare 3 die Season 1 Reloaded - allerdings war das alles andere als ein gelungener Start. Schwerwiegende Bugs sorgten dafür, dass der Ego-Shooter für manche komplett unspielbar wurden.

Auf Reddit und Co. ließen die Spieler ihren Ärger über »das schlechteste Update aller Zeiten« heraus. Jetzt reagieren die Entwickler in einer Stellungnahme auf ihrem offiziellen X-Kanal.

Selbst Tage nach dem Update-Release können sich Spieler teilweise immer noch nicht einloggen und warten vergeblich auf Infos darüber seitens der Entwickler. Am 19. Januar 2024 folgt dann die Aufklärung über das Bug-Chaos auf X (vorher Twitter), gefolgt von einer Entschuldigung:

In der Stellungnahme äußern sich die Devs zu den Problemen, über die Spieler während des Starts von Season 1 Reloaded gestolpert sind und erklären, warum sich ihre Reaktion darauf verzögert hat:

Wir sind dabei, die Grundlagen für die Rückkehr einiger beliebter Features für kommende Saisons zu legen, was gewisse Präventivmaßnahmen in unserem Live-Umfeld erfordert. Das gestrige Update wurde mit einigen dieser Maßnahmen zusammen veröffentlicht, weswegen wir leider auf einen Konflikt zwischen Live-Spielerdaten und unseren Servern gestoßen sind.

»Unsere Teams wurden sofort auf die Probleme aufmerksam gemacht und haben kurz nach Veröffentlichung des Updates mit der Untersuchung begonnen«, betont das Entwicklerstudio weiter.

Daraufhin entschuldigen sie sich bei den Spielern für alle Störungen, die durch das Update verursacht wurden. Solch ein Zustand stimme nicht mit ihren selbst hoch gelegten Standards überein.

Community zeigt sich verständnisvoll

Die Community reagiert auf diese Offenheit überwiegend positiv und zeigt sich verständnisvoll in ihren Reaktionen auf den Post. So bedankt sich User Metaaphor bei den Entwicklern für die ehrliche Kommunikation: »Dass ihr die ganze Nacht durch Updates gebracht habt, zeigt einiges! Danke und hoffentlich bleibt die Kommunikation weiterhin so transparent!«

Auch User Fifakill_ erinnert nochmal daran, wie wichtig Transparenz für die Fans ist:

Sowas sehe ich gerne. Transparenz ist unheimlich wichtig für uns, damit wir uns nicht in die Irre geführt oder verraten fühlen.

Dass große Publisher sich nicht immer so transparent und offen zeigen, ist kein Geheimnis. Umso wichtiger, dass gerade die Teams hinter Call of Duty hier ein Zeichen setzen und den Fans signalisieren, dass sie sich der aktuellen Probleme bewusst sind.

Wie äußert ihr euch zu der Transparenz der Entwickler? Habt ihr das aktuelle Call of Duty: Modern Warfare 3 bereits gespielt? Seid auch ihr auf Probleme gestoßen und wenn ja, welche waren das? Zeigt ihr euch ebenso verständnisvoll wie die Community auf X oder sollten solche schwerwiegenden Bugs bei einem so großen Team grundsätzlich nicht auftauchen? Schreibt uns eure Gedanken gerne in die Kommentare!