CoD-Fans sind sauer: Handy-Version von Warzone hängt Hauptspiel bereits jetzt in einem Bereich ab

CoD-Fans dürfen zurück nach Verdansk, allerdings nur in Warzone Mobile.

Ab dem 21. März 2024 gibt es das Battle Royale Call of Duty Warzone auch auf dem Handy. Unter dem Namen Warzone Mobile erscheint ein weiterer Smartphone-Ableger der beliebten Shooter-Reihe, der allerdings mit dem Account des Hauptspiels gespielt werden kann und über Cross-Progression verfügt.

Ein Detail lässt einige PC- und Konsolenspieler neidisch zur Mobile-Version linsen: die Lobby-Größe.

Warzone Mobile bietet 120er-Lobbys auf Verdansk

Auf der Battle-Royale-Map Verdansk finden in Warzone Mobile bis zu 120 Spieler Platz. Die Ankündigung sorgt bei vielen Fans für Frust, wie unter dem X-Post von CharlieIntel zu lesen ist.

Warum sind die Fans wütend? Viele Spieler wünschen sich größere Lobbys für die PC- und Konsolenversion von Warzone. Dass dieser Wunsch nun auf dem Handy in Erfüllung geht, kommt in Teilen der Community nicht gut an.

Wie ist der aktuelle Stand bei Warzone? Urzikstan hat zurzeit ein Spielerlimit von 100. Die Maps in der Vergangenheit boten mehr Platz, Al Mazrah startete mit 150 Spielern, die allerdings mit einem Update auf 100 reduziert wurden. Die alte Karte Verdansk aus den Anfängen von Warzone hatte ebenfalls 150 Spieler.

Was sagen die Spieler?

Die sind alles andere als begeistert. So kommentiert Eric unter dem Post von CharlieIntel beispielsweise: »120 Spieler auf Handys. 100 Spieler auf Konsolen und PCs. Das soll mal jemand erklären.«

Chronic Chqser beschwert sich: »Mobile bekommt alles, worum PC- und Konsolenspieler seit Monaten betteln, aber alles, was wir bekommen, ist ein neues Kampfgewehr.« Kartidre ist ebenfalls der Meinung: »Mobile geht es gerade besser als uns.«

Nach wie vor scheinen viele Spieler das »alte Verdansk« als Idealvorstellung für eine Warzone-Map im Kopf zu haben. Dass sie dafür jetzt zum Handy greifen müssen, macht sie sauer. Werdet ihr euch die Mobile-Version von Warzone anschauen? Oder habt ihr mit dem Battle Royale schon vor langer Zeit abgeschlossen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.