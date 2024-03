Es stimmt also: Warhammer 40K ist jetzt ganz offiziell in Call of Duty angekommen

Nach Skeletor, Homelander und Alucard bekommen Call of Duty Modern Warfare 3 und Warzone jetzt endlich mal ein Crossover, das zumindest hier in der Redaktion die Fähnchen zum Wehen bringt: Zum Start von Season 2 Reloaded kämpft ihr nicht länger für die Vereinigten Staaten, Großbritannien oder Russland, sondern gleich für den Gott-Imperator der Menschheit!

Warhammer 40K ist da - und das gleich in dreifacher Ausführung. Ihr könnt euch im neuen Modus Juggermosh als hünenhafter Space Marine ins Gefecht werfen, alternativ der tief religiösen Sororitas beitreten oder euren Operatoren die imperialen Garde-Klamotten überstülpen, damit sie den Primarchen besonders stolz machen.

Natürlich wäre Call of Duty nicht Call of Duty, wenn all diese Skins nicht sündhaft viel Geld kosten würden - also gehen wir das große Update für Season 2 Reloaded mal Schritt für Schritt durch.

Wann startet Season 2 Reloaded für MW3?

Die beste Nachricht zuerst: Season 2 Reloaded startet schon sehr bald, nämlich am 6. März 2024. Die Pforten öffnen sich erfahrungsgemäß gegen 19 Uhr deutscher Zeit, der Preload für das Update hat bereits begonnen, also werft schon mal eure Launcher an, um die Wartezeit nach dem Startschuss so minimal wie möglich zu halten.

Neue Map: Das Haus

Das Haus sieht in MW3 merklich anders aus als in Vanguard.

Das Haus war vor ein paar Jahren schon in Vanguard eine gängige Alternative zu Shipment: Eine kleine, kompakte Arena-Karte für 6v6, auf der ihr prima Waffen leveln und Challenges grinden könnt. Für MW3 wurde die Karte in puncto Atmosphäre deutlich angepasst: Statt verrammelter Bretterbude erwartet euch eine luftige Baustelle.

Neue Map-Varianten: Airborne und Skidrow

Weil die Devs von MW3 einfach nicht genug von diesem ganzen Zombie-Alien-Glibberkrams bekommen, gibt's auch zwei neue überwucherte Varianten von Skidrow und Terminal.

Neue Skins aus Warhammer 40K

Die restliche Season 2 steht ganz unter dem Stern des Gott-Imperators. Es wird diverse Skin-Bundles geben, darunter die Sororitas, Space Marines und Gardisten. Außerdem wie üblich zeitlich befristete Events, in denen ihr exklusive Tarnungen, Embleme und Co. freischalten könnt. Preislich werden die Bundles voraussichtlich irgendwo zwischen 20 und 30 Euro liegen.

Drei der neuen Warhammer-Skins.

Neben den Warhammer-Bundles gibt's natürlich haufenweise andere neue Skins, darunter eine weitere Koop mit King Kong sowie Dune.

Neue Modi: Juggermosh und Kopfgeld

In Season 2 Reloaded werden zwei neue Modi eingeführt, die ihr über separate Playlists starten könnt.

Kopfgeld ist quasi eine HVT-Variante von Team Deathmatch. Die Person mit den meisten Kills wird als VIP markiert. Wenn die Feinde VIPs abschießen, bekommen sie Bonuspunkte. Easy.

ist quasi eine HVT-Variante von Team Deathmatch. Die Person mit den meisten Kills wird als VIP markiert. Wenn die Feinde VIPs abschießen, bekommen sie Bonuspunkte. Easy. Juggermosh klingt deutlich spannender: Hier schlüpft ihr in die Rolle von Space-Marine-Juggernauts und kämpft um die Kontrolle einer mächtigen Kettenschwert-Nahkampfwaffe, die mit einem Streich Gegner zu Gulasch verarbeitet.

In Juggermosh spielt ihr die mächtigen Space Marines.

Neue Waffen: Seelenbringer und SOA Subverter

Wie üblich erwarten euch auch in Season 2 Reloaded zwei neue Waffen, die ihr durch Waffenherausforderungen freischalten müsst:

Beim Seelenbringer handelt es sich um ein rasiermesserscharftes Ritualschwert, das wie alle anderen Nahkampfwaffen auch mit einem Streich tötet.

handelt es sich um ein rasiermesserscharftes Ritualschwert, das wie alle anderen Nahkampfwaffen auch mit einem Streich tötet. Die SOA Subverter liefert euch die höchste Feuerrate aller Kampfgewehre, sofern ihr den Rückstoß kontrollieren könnt.

Was ist sonst noch neu?

Der Zombie-Modus wird um neue Story-Missionen, einen weiteren Boss (Keres) sowie den sogenannten Dunkeläther-Riss erweitert, den ihr für besonders starke Belohnungen erobern müsst.

In Warzone gibt's drei größere Änderungen:

Das Forschungsschiff Fortune's Keep bewegt sich über die Karte. Wer sich durch die Korridore kämpft, kann mächtige Beute ergattern, darunter ...

bewegt sich über die Karte. Wer sich durch die Korridore kämpft, kann mächtige Beute ergattern, darunter ... Die neue Feldausrüstung Portable Dekontaminierungsstation ermöglicht euch, auch im tödlichen Gas jenseits des Kreises zu überleben, indem ihr eine Blase aus ... ähm ... Konter-Gas um euch erschafft.

ermöglicht euch, auch im tödlichen Gas jenseits des Kreises zu überleben, indem ihr eine Blase aus ... ähm ... Konter-Gas um euch erschafft. Mit dem neuen Killstreak Panzerknacker könnt ihr einen Orbitalschlag herabregnen lassen, der durch Gebäude hindurchdringt, also ein perfekter Konter für Camper, die sich in irgendeinem Gebäude verschanzt haben. Gerade im Lategame dürfte diese Waffe das Meta ganz schön durchrütteln.

Für den Rest von Season 2 sind noch diverse andere Kleinigkeiten geplant, darunter weitere Events, zeitlich befristete Aktionen und, und, und. Die Season dauert voraussichtlich noch 30 Tage, ihr habt also bis Anfang April 2024 Zeit, den aktuellen Battle Pass abzuschließen, bevor es mit Season 3 weitergeht. Der Imperator beschützt.