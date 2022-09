CoD Warzone Mobile vorgestellt, bringt den Map-Klassiker Verdansk zurück!

Der Release von Call of Duty Modern Warfare 2 rückt näher, und es gibt eine nochmal eine große Ladung an Informationen zur großen Shooter-Hoffnung von 2022. Auch das schon früher angekündigte Warzone Mobile wird genauer vorgestellt. Der Ableger für Mobilgeräte soll 2023 erscheinen und verspricht jede Menge interessante Features, die wir euch hier zusammenfassen.

Auch das richtige Warzone 2 wurde nun enthüllt. Alle Infos zum Battle-Royale-CoD findet ihr in einem eigenen Artikel. Wenn euch eher der Multiplayer von Modern Warfare 2 interessiert, findet ihr alle Informationen dagegen hier:

Das ist CoD: Warzone Mobile

Das Mobile-Spiel wurde bereits am 8. September mit einem sehr kurzen Teaser vorgestellt, nun gibt es aber auch einen längeren Cinematic Trailer, den ihr oben sehen könnt. Während das Video jedoch wenig aussagekräftig bleibt verraten die Entwickler nun mehr Handfestes über den Titel.

Release und Plattformen

Warzone Mobile soll 2023 kostenlos für Android und iOS veröffentlicht werden. Besonders Ungeduldige können sich aber bereits auf Google Play vorregistrieren.

Geteilter Fortschritt

Der Mobile-Ableger teilt sich den Fortschritt im Battlepass mit Modern Warfare 2 und Warzone 2. Wenn ihr also auf dem Smartphone spielt, levelt ihr den Battlepass auch für die anderen beiden Spiele. Auch weitere Cross-Progression-Features und geteilte soziale Features wie Freundeslisten soll es geben.

Gameplay und Steuerung

Versprochen wird Battle-Royale-Gameplay mit authentischen Features wie Operators, Waffen und Orten und Gefechte mit bis zu 120 Spielern. Die finden auf der berühmten Warzone-Karte Verdansk statt, inklusive des Gulags, mit dem ihr euch zurück auf die Map kämpfen könnt. Ein ersten Blick auf die Map gibt es schon im Trailer:

Weiterhin werden eigene Events, Playlists und spezielle Inhalte angekündigt. Die Steuerung soll weitgehend angepasst werden können, um neue Spieler und Veteranen zufriedenzustellen.

Was haltet ihr von Warzone Mobile? Interessiert euch der Ableger für Smartphone schon allein wegen der Möglichkeit, übers Smartphone euren Battlepass in Warzone oder Modern Warfare 2 zu leveln? Oder lässt euch das Spielen auf Mobilgeräten vollkommen kalt? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!