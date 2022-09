CoD Modern Warfare 2: Multiplayer mit bis zu 40 Spielern, Koop und KI-Soldaten enthüllt

Call of Dutys neuester Ableger, Modern Warfare 2, steht schon kurz vor der Release-Tür. Am 28. Oktober geht’s los und bereits dieses Wochenende startet die Beta.

Im Zuge des Livestreams Call of Duty Next gibt es jetzt haufenweise neue Infos zum Multiplayer. Wir geben euch eine Übersicht zu den neuen Spielmodi, Gameplay-Mechaniken und auch alles andere, was wir nun wissen.

Damit ihr direkt zu dem Punkt springen könnt, der euch am meisten interessiert, hier ein kleines Inhaltsverzeichnis:

Solltet ihr einen Abschnitt zu Warzone 2 vermissen, schlagt folgenden Artikel nach. Dort findet ihr alle Infos zum Battle Royal:

Aber eins nach dem anderen. Um euch in MW2-Stimmung zu begeben, schaut euch doch erst folgenden neuen Trailer an! Da seht ihr erste Ausschnitte von MW2 Multiplayer, Warzone 2 und sogar ein bisschen von Warzone Mobile.

Neue und altbekannte Spielmodi

Natürlich werden klassische Spielmodi wie Team Deathmatch und Domination wieder zurückkehren. Es gibt aber auch ein paar neue (und wiederentdeckte) Modi, die wir hier für euch vorstellen:

Knockout

Im Knockout-Modus gibt es keine Respawns, ihr könnt euch aber gegenseitig wiederbeleben. Ziel ist es, das gegnerische Team komplett zu eliminieren oder eine Tasche zu sichern und zu halten, wenn der (sehr kurze) Timer der Runde ausläuft.

Das wird sich wohl sehr schnell, aber auch taktisch spielen. Knockout zieht Elemente aus Modern Warfares 2v2 Gunfight und dem finalen Kreis in Warzone, wenn es richtig heiß umhergeht.

Prisoner Rescue

Angreifer vs. Verteidiger mit einer Prise Rainbow Six: Hier müsst ihr Geiseln befreien oder diese beschützen. Es gibt auch hier keine Respawns. Euer Team könnt ihr jedoch ebenfalls wiederbeleben. Das Gameplay setzt den Fokus auf Belagerungs- und Verteidigungstaktiken.

Wenn ihr die Geisel auf dem Rücken habt, könnt ihr euch nur noch mit eurer Sekundär-Waffe verteidigen. Dafür habt ihr aber dann den Vorteil, dass ihr sehen könnt, wo sich ungefähr die Gegner befinden.

Invasion (Ground War)

Ground war aus MW 2019 kehrt im noch größeren Stil zurück und könnte womöglich sogar Battlefield Konkurrenz machen: Bis zu 64 Spieler und KI-Soldaten (12 KIs pro Team) geben sich in zwei Teams auf weitläufigen Maps auf die Mütze. Ihr erhaltet Punkte, wenn Gegner eliminiert werden – ob nun zu Fuß oder per Vehikel.

Special Ops

Die Special Ops kehren zurück! Die Hauptgeschichte aus der Kampagne wird in diesen Koop-Missionen für zwei Spieler fortgeführt. Einer von euch spielt wie gewohnt am Boden, während euer Partner Luftunterstützung liefert. Dabei spielt ihr auf recht großen Karten und müsst gemeinsam variierende Missionsziele erfüllen.

3-Spieler-Raids

Dieser Modus kommt erst nach Release zu einem bisher unbekannten Zeitpunkt. Hier ist es wichtig, euch mit dem eigenen Team abzusprechen, taktisches Vorgehen soll belohnt werden. Laut Entwickler handelt es sich bei Raids um ein komplettes Novum für die CoD-Serie, drei Spieler arbeiten im Koop zusammen.

Third Person

Der Third-Person-Modus wird zurückkehren! Sprich, die Kamera befindet sich hinter eurer Spielfigur und ihr seht über deren Schulter hinweg. Wenn ihr über Kimme und Korn zielt, wechselt die Kamera in die Ego-Perspektive. Dieser Third-Person-Modus soll einen neuen taktischen Weg bieten, den Multiplayer zu spielen.

Multiplayer-Maps

Es werden euch folgende zwei Karten-Typen in Modern Warfare 2 erwarten:

Battle Maps (bis zu 32v32)

Die sogenannten Battle Maps sind hauptsächlich für den Spielmodus Invasion / Ground War verfügbar. Es handelt sich dabei um speziell ausgesuchte Ausschnitte Al Mazrah, der neuen Map für Warzone 2. Einer davon nennt sich Sarrif Bay, bei dem ihr viel auf den Dächern kämpfen werdet. Die Idee basiert auf den Erfahrungen, die die Entwickler zu Warzone Verdansk machten. Hier finden Team-Gefechte von bis zu 32vs32 statt, Fahrzeuge wie Boote, Helikopter & Co. sind vertreten.

Core Maps (6v6)

Die deutlich kleineren Maps sind exklusiv für die ganz klassischen 6v6-Kämpfe gestaltet. Sie sind sogar etwas kleiner und geradliniger als vorherige Multiplayer-Maps in CoD und setzen auf das bewährte 3-Lane-Layout mit klar definierten Laufwegen. Eine der Maps hört auf den Namen Mercado Lasa Almas und spielt auf einem mexikanischen Straßenmarkt.

Neue Gameplay-Mechaniken

Wasser-Kämpfe

Ihr werdet in Modern Warfare 2, über, auf und im Wasser kämpfen können. Das geschieht in Flüssen, wie auch im welligen Ozean. Das Gewässer kann auch als Flucht- oder Versteckmöglichkeit genutzt werden. Unter Wasser verhält sich aber auch eure Waffe anders. Eure Primär-Waffe könnt ihr dort gar nicht nutzen, ihr müsst in diesen Situationen auf eure Pistole wechseln. Wasser gibt es zum Beispiel auf den großen Ground-War-Maps und auch in Warzone 2.

Hechtsprung

Der taktische Sprint kehrt zurück und bleibt die schnellste Möglichkeit, euch zu Fuß fortzubewegen. Auch der Slide ist wieder da, wird aber jetzt ausglöst, indem ihr im normalen Sprint die Ducken-Taste drückt. Neu ist dafür ein Hechtsprung (Dive), mit dem ihr zum Beispiel defensiv hinter Deckung verschwinden oder auch durch ein Fenster hechten könnt. Ausglöst wird er mit der Ducken-Taste aus dem taktischen Sprint heraus.

An Wänden hängen

Wenn ihr auf ein Gebäude klettern wollt, könnt ihr euch an die Wand hängen und über die Kante sehen, bevor ihr euch komplett nach oben begebt. Aus dieser Position könnt ihr auch mit eurer Pistole schießen.

Luft-, Wasser- und Boden-Fahrzeuge

Die Vehikel können nun deutlich detailreicher zerstört werden, ihr könnt aber auch mehr mit den Fahrzeugen interagieren.

Es ist nun möglich, sich aus den Fahrzeugen zu lehnen und dabei zu schießen. Das geht als Passagier, aber auch als Fahrer. Ihr könnt euch aber auch auf das Vehikel draufstellen und von da aus kämpfen.

Ihr könnt euch aber auch auf das Vehikel draufstellen und von da aus kämpfen. Türen und Stoßstangen können zerstört, Reifen zerschossen und Vehikel komplett außer Gefecht gesetzt werden.

Perks, Feld-Upgrades etc.

Ein paar der Ausrüstungs-Teile sind uns bereits bekannt. Wir stellen vor:

Tactical Camera (Feld-Upgrade)

(Feld-Upgrade) Inflatable Decoy (Feld-Upgrade)

(Feld-Upgrade) DDoS (Feld-Upgrade)

(Feld-Upgrade) Shock Stick (Taktisches Equipment)

(Taktisches Equipment) Drill Charge (Tödliches Equipment)

(Tödliches Equipment) Perk Packages (Perk)

Weitere Infos

Da hört es aber noch lange nicht auf! Activision hat außerdem den neuen, überraschend komplexen Gunsmith im neuen Trailer vorgestellt. Warum unser Shooter-Experte Phil diese Entwicklung für genial hält, erfahrt ihr in seinem Kommentar. Den Trailer könnt ihr gleich hier sehen:

Wenn ihr euch aber mehr für Battle Royal interessiert, keine Sorge! Auch zu Warzone 2 gibt es haufenweise neue Infos. Außerdem kommt mit Warzone Mobile ein Battle Royal auch auf eure Handys.

Vorbesteller für die Playstation-Version können sich außerdem auf einen einjährigen exklusiven Operator, also einen rein kosmetischen Skin freuen.

Call of Duty: Modern Warfare 2 erscheint am 28. Oktober 2022 für den PC, als auch auf der PS4, PS5, Xbox One und Series X/S.

Was haltet ihr bisher von alldem? Könnt ihr den 28. Oktober kaum erwarten oder lasst ihr diesen Call-of-Duty-Ableger mal aus? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!