CoD Warzone & MW2: Season 5 enthüllt, Roadmap mit neuen Waffen, Maps und Operators

Season 5 wird wohl die letzte vor dem Release des neuen CoD sein.

Angeblich soll schon im November 2023 ein neues Call of Duty erscheinen. Bis dahin gibt es jedoch noch eine neue Season für den aktuellen Titel der Reihe, das jetzt enthüllt wurde. Was euch alles in Season 5 von CoD Warzone und Modern Warfare 2 erwartet, lest ihr hier.

Inhaltsverzeichnis:

Wann erscheint Season 5?

Season 5 erscheint am 2. August 2023. Mitte September folgt dann wohl Season 5 Reloaded, bevor im November angeblich das neue Call of Duty erscheint.

Was kommt neu dazu?

Neue Maps, Fahrzeuge, Modi, Waffen, Operator und Vieles mehr erscheint mit Season 5.

Die Übersicht aller neuen Inhalte seht ihr hier, in den nächsten Absätzen gehen wir auf die wichtigsten Neuerungen ein. Die Ankündigung von Season 5 mit allen Details findet ihr auf der offiziellen Website.

Neue Maps

Insgesamt 5 neue Karten wird es in Season 5 geben. Zwei Core Maps für den Multiplayer erscheinen zum Launch, zusammen mit zwei Karten für den Gunfight-Modus. Season 5 Reloaded bringt dann noch eine weitere Core Map für den Multiplayer.

Neue Spielmodi

Season 5 erweitert den Shooter um drei neue Spielmodi:

Havoc: Ähnlich wie Team-Deathmatch, allerdings gibt es keine Killstreaks, Upgrades oder Perks. Stattdessen erhaltet ihr jede Runde andere Modifikatoren, die das Spiel verändern: So könnt ihr etwa deutlich höher springen oder beide Teams können nur noch Armbrüste und Molotowcocktails verwenden.

Ähnlich wie Team-Deathmatch, allerdings gibt es keine Killstreaks, Upgrades oder Perks. Stattdessen erhaltet ihr jede Runde andere Modifikatoren, die das Spiel verändern: So könnt ihr etwa deutlich höher springen oder beide Teams können nur noch Armbrüste und Molotowcocktails verwenden. Großes Capture The Flag: Der bekannte Modus mit größeren Karten.

Der bekannte Modus mit größeren Karten. Armored Royale: In diesem Battle-Royale-Modus für Warzone steuert jedes Squad seinen eigenen, schwer gepanzerten MRAP. Erscheint erst irgendwann während Season 5.

In diesem Battle-Royale-Modus für Warzone steuert jedes Squad seinen eigenen, schwer gepanzerten MRAP. Erscheint erst irgendwann während Season 5. Fort Resurgence: Der Resurgence-Modus für Warzone, allerdings nur auf dem Gebiet rund um die Festung Al Bagra in Al Mazrah. Erscheint auch während Season 5.

Darüberhinaus erscheinen zum Season-Start und später neue Variationen für den Gunfight-Modus.

Neue Waffen

Insgesamt sechs neue Waffen kommen mit Season 5 ins Spiel. Zwei davon werden zum Launch im Battlepass verfügbar, vier weitere mit Season 5 Reloaded. Drei davon sind schon bekannt:

Im Verlauf der Season wird dann noch eine neue Maschinenpistole, eine Seitenwaffe, sowie eine Nahkampfwaffe enthüllt.

Neue Fahrzeuge

Für Warzone gibt es mit Season 5 zwei neue Fahrzeuge:

MRAP: Ein schwer gepanzertes und bewaffnetes, dafür recht langsames Transportfahrzeug.

Ein schwer gepanzertes und bewaffnetes, dafür recht langsames Transportfahrzeug. Dirt Bike: Ein schnelles Motorrad mit zwei Plätzen.

Neue Operator

Zum Beginn von Season 5 könnt ihr fünf neue Operator freischalten, ein weiterer folgt später:

Zur Feier von 50 Jahren Hip Hop gibt es außerdem neue Operator-Bundle mit einigen echten Berühmtheiten, nämlich Nicki Minaj, Snoop Dog und 21 Savage.

Was haltet ihr von der neu angekündigten Season 5? Freut ihr euch auf die Inhalte, oder hättet ihr euch eher etwas anderes gewünscht? Schreibt es gerne in die Kommentare!