Jetzt könnt ihr bei Steam ein beliebtes Rollenspiel im Stil von Fallout 2 gratis probieren

Bei Steam ist eine Gratis-Demo vom isometrischen Rollenspiel Colony Ship verfügbar.

Wie die Kleidung und Musik der 90er Jahre feiern auch die klassischen, richtig tiefgründigen Rollenspiele ihr Comeback. Und auch die guten alten Demos finden sich immer häufiger auf Steam.

Colony Ship, das an Fallout 2 oder (thematisch weiter entfernt) an Baldur's Gate 2 erinnert, bietet Interessierten derzeit beides: Ein bockschweres Sci-Fi-Rollenspiel aus der Iso-Perspektive und eine kostenlose Demoversion auf Steam. Das Spiel erschien 2021 im Early Access und überzeugt derzeit 800 Rezensenten zu 85 Prozent.

Auch unser Autor Reiner Hauser erkennt bei Colony Ship im Early-Access-Test viel Potenzial, nebst einigen offenen Fragen:

Worum geht's in Colony Ship?

Schon der Name des Spiels erinnert an das alte Fallout, das im ganzen Titel Fallout 2: A Post-Apocalyptic Role Playing Game heißt. In Colony Ship: A Post-Earth Role Playing Game steuert ihr eine Gruppe, die sich im Jahre 2754 an Bord eines Kolonieschiffs auf dem Weg nach Proxima Centauri befindet.

Die Reise dauert Generationen. Ihr wurdet zwischen den stählernen Wänden des umgerüsteten Frachters geboren und werdet dort auch sterben. Also versucht ihr, das Beste daraus zu machen. Schwierig, wenn die ursprüngliche Regierung während einer Meuterei gestürzt wurde und unterschiedliche Fraktionen um die Vorherrschaft kämpfen.

Colony Ship setzt auf klassische Rollenspieltugenden: Viel Dialog, rundenbasierte Kämpfe, gewichtige Entscheidungen. Das riesige Schiff bietet dabei auch unerwartete Schauplätze, etwa eine Hydroponik-Anlage, die sich mangels Aufsicht zu einem wuchernden Dschungel entwickeln konnte.

Der Trailer zeigt, was euch erwartet:

1:09 Colony Ship: So spielt sich das von Fallout inspirierte Sci-Fi-Rollenspiel

Colony Ship ist übrigens auch DRM-frei bei GOG erhältlich. Falls ihr Lust habt, das Spiel auszuprobieren, könnt ihr euch die Demo bei Steam kostenlos herunterladen. Die Probeversion bietet das erste Kapitel der Story. Wer das Spiel danach bei Steam kauft, kann mit dem eigenen Speicherstand aus der Demo weiterspielen.

Werdet ihr euch das Rollenspiel auf Steam anschauen? Habt ihr es vielleicht schon gespielt und könnt eure Erfahrung teilen? Schreibt uns gerne in die Kommentare.