»Keanu ist unzufrieden« - Nach 20 Jahren wird die Vorfreude auf Constantine 2 überraschend gebremst

2005 lief es für Constantine nicht allzu gut. Kritiker zeigten sich maximal semi-begeistert und an den Kinokassen lief es für die Mischung aus Action, Fantasy und Horror okay, aber nicht überragend.

Doch in den darauffolgenden Jahren mauserte sich Constantine zu einem regelrechten Kultfilm. Im Heimkino bekam das göttlich/teuflische Abenteuer von Keanu Reeves viel Liebe von Fans und die Rufe nach einem Sequel wurden immer lauter.

20 Jahre später soll tatsächlich die Fortsetzung kommen. Dafür setzt sich nicht nur Reeves persönlich, sondern mit Francis Lawrence ebenso der Regisseur des ersten Teils. Zuletzt gab es zu Constantine 2 eine ganze Palette an optimistischen Updates, die auf einen baldigen Produktions- und Kinostart hoffen ließen.

Wird sich Keanu Reeves mit dem Studio nicht einig?

Jetzt gibt es jedoch einen Dämpfer. Offenbar hat ausgerechnet Keanu Reeves Probleme mit dem Drehbuch, für Akiva Goldman (Star Trek, Titans, Der dunkle Turm) als Autor verantwortlich ist. Nicht nur das: Ebenso wird sich Reeves nicht mit dem Studio einig, was die Ausrichtung von Constantine 2 angeht.

Dazu verrät Peter Stormare (Fargo, The Big Lebowski), der im ersten Constantine eine teuflisch gute Version von Satan spielte, gegenüber The Direct:

Es ist ein ständiges Hin und Her … Ich glaube, Keanu, den ich ziemlich gut kenne, ist mit den Drehbüchern nicht so glücklich. Und sowas kommt normalerweise von den Studios. Der erste Film war anfangs nicht so erfolgreich, dann wurde er zu einem Schläfer und einem Kultfilm - jetzt ist er einer der größten Kultfilme überhaupt! Aber für die Fortsetzung wollen die Studios nun, dass - ihr wisst schon - Autos durch die Luft fliegen. Sie wollen, dass Leute waghalsige Actionszenen und Stunts machen. Aber Keanu sagt: Ich habe schon John Wick gemacht. [Constantine] ist spirituell. Er handelt von normalen Menschen und ihren Dämonen. Und ich will, dass das so bleibt. Wir haben darüber schon gesprochen. Ich möchte [in Constantine 2] Gott genauso darstellen, wie Luzifer im ersten Film [...]. Ich bin viele Jahre älter, also wird es schwer sein, das aus dem ersten Teil zu imitieren. Aber ich glaube, dass Keanu eine Fortsetzung machen will, die dem Vorgänger sehr nahe kommt. Er will seine Figur Constantine wieder bodenständig spielen [...]. Wir brauchen nicht viel Action und große Schießereien. Wir müssen nicht die ganze Zeit mit Gurten rumfliegen und uns gegenseitig abknallen. [...] Lasst das einfach sein.

Dieses Update macht nicht gerade Hoffnung, als würde es bei Constantine 2 in absehbarer Zeit vorangehen. Es kommt ganz darauf an, ob sich Keanu Reeves und Francis Lawrence auf ein Skript und dann mit dem entsprechenden Studio einigen können.

An neuen Projekten dürfte es Reeves in absehbarer Zeit allerdings nicht mangeln. So hat sich der mittlerweile 60-jährige Schauspieler kürzlich für John Wick 5 verpflichtet, während er mit BRZRKR ein Herzensprojekt als Actionfilm umsetzen wird.

