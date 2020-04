Coronakrise: Wo Mediamarkt, Saturn & Gamestop jetzt wieder öffnen

Viele Einzelhändler in Deutschland öffnen wieder ihre Pforten, nachdem die Bundesregierung die Beschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie bedingt gelockert hatte.

Für Spieler und Technik-Interessierte relevante Geschäfte wie Gamestop, Saturn und Mediamarkt empfangen wieder Kunden - unter strengen Auflagen zum Schutz der Gesundheit. So müssen Kunden beim Aufenthalt einen Mundschutz tragen und Mitarbeiter überwachen die Einhaltung von Sicherheitsbestimmungen und Abstandsregeln.

Allerdings öffnen nicht alle Geschäfte in allen Bundesländern. Wo Kunden wieder einkaufen gehen können, fassen wir hier kompakt für euch zusammen.

Mediamarkt und Saturn: Geöffnete Geschäfte im Überblick

Die Mediamarkt- und Saturn-Geschäfte in den Bundesländern verfahren seit dem 22. April 2020 unterschiedlich.

Etwa in Bayern, das von der Coronakrise mit hohen Infektionszahlen besonders stark betroffen ist, bleiben die Läden geschlossen.

Auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt haben bis heute noch keine Shops der großen Ketten wieder auf gemacht, wie die Kollegen von Gameswirtschaft zusammengetragen haben.

Die Bundesländer in der Übersicht:

Baden-Württemberg: Geöffnet ab 24.4.

Bayern: Geschlossen

Berlin: Geöffnet ab 22.4.

Brandenburg: Geöffnet ab 22.4.

Bremen: Geöffnet ab 22.4.

Hamburg: Geöffnet ab 22.4.

Hessen: Geöffnet ab 22.4.

Mecklenburg-Vorpommern: Geöffnet ab 22.4.

Niedersachsen: Geöffnet ab 22.4.

Nordrhein-Westfalen / NRW: Geöffnet ab 27.4.

Rheinland-Pfalz: Geöffnet ab 22.4.

Saarland: Geöffnet ab 22.4.

Sachsen: Geschlossen

Sachsen-Anhalt: Geschlossen

Schleswig-Holstein: Geöffnet ab 22.4.

Thüringen: Geöffnet ab 22.4.

Zum Gesundheitsschutz

In den Geschäften von Mediamarkt und Saturn gelten, wie in den meisten öffentlichen Einrichtungen bundesweit, besondere Bestimmungen zum Gesundheitsschutz.

Diese Maßnahmen finden Anwendung

Bei Mediamarkt und Saturn darf sich nur eine begrenzte Anzahl von Kunden zeitgleich im Geschäft aufhalten. Ein Mindestabstand von anderthalb Metern zwischen Personen muss eingehalten werden.

Für den Schutz der Mitarbeiter sollen Plexiglasscheiben im Kassenbereich bereitstehen. Alle Verkäufer und Kunden müssen zudem fast überall in Deutschland stets einen Mund- und Nasenschutz tragen. Durch spezielle Schulungen sollen die Mitarbeiter für die Ausnahmesituation gewappnet sein.

Viele Einzelhändler setzen zudem gezielt Desinfektionsmittel zur Reinigung von Einkaufswagen ein, Spender zur Desinfektion der Hände stehen für Kunden und Mitarbeiter bereit.

Kunden sollen mithelfen

Um persönlichen Kontakt zu reduzieren, werden Kunden angehalten, möglichst kontaktlos zu bezahlen, also etwa eine Kredit- oder EC-Karte zu verwenden.

Außerdem bieten viele Filialen eine Abholstation an, wo Kunden zwischen 10:00 und 18:00 Waren empfangen können, die sie zuvor online bestellt und bezahlt haben.

Gamestop: Geöffnete Geschäfte im Überblick

Geschlossene Geschäfte: Bei den Filialen des Spiele-Händlers Gamestop sieht die Situation gemischt aus. Hier bleiben alle Läden in Sachsen, einzelne Läden in Nordrhein-Westfalen, Ludwigshafen, Heidelberg und Berlin sowie die meisten Geschäfte in Bayern geschlossen.

Es gibt Ausnahmen in Bayern: Einzelne Shops in den bayrischen Städten München, Nürnberg, Würzburg, Fürth und Kaufbeuren bilden Ausnahmen, hier gehen die Türen ab dem 27. April wieder auf.

Geöffnete Geschäfte: In anderen Bundesländern öffnen die meisten Gamestop-Geschäfte wieder. Hierbei handelt es sich aber um eine Momentaufnahme. Um zu sehen, wo genau aktuell Gamestop-Läden geöffnet und geschlossen haben, hat das Unternehmen eine Übersichtsseite eingerichtet.

