Counter-Strike 2 im Grafikvergleich alt gegen neu: Was ändert sich alles - und was nicht?

Die offizielle Ankündigung von Counter-Strike 2 sorgt momentan für große Aufmerksamkeit - kein Wunder, bei all den spannenden Neuerungen, die Valve im Gepäck hat:

Counter-Strike 2 ist echt - Der Nachfolger von CS:GO offiziell enthüllt!

Zu diesen Neuerungen gehört auch die Optik, die per Wechsel zu der Source-2-Engine aufpoliert wird. Wie stark das der Fall ist, zeigen erste Vergleichsbilder, die wir uns in diesem Artikel näher ansehen. Am Ende findet ihr außerdem eine Umfrage, in der ihr uns eure Meinung zu der neuen Optik mitteilen könnt. Wir freuen uns über eine rege Teilnahme!

Grundsätzlich gilt mit Blick auf die Anpassungen, dass bislang nicht alle Karten gleich viele davon erhalten. Stattdessen gibt es drei verschiedene Stufen, die Valve beispielhaft an den Karten Overpass, Nuke und Dust II deutlich macht. Beginnen wir mit der höchsten Stufe beziehungsweise mit den Neuerungen auf Overpass.

Alt gegen neu in Counter-Strike 2: Overpass

Overpass gehört zu den Karten, die Valve laut eigenen Angaben generalüberholt hat. Man erkennt ihre Vorbilder aus CS:GO zwar sofort wieder und der Grundaufbau bleibt gleich. Es gibt aber teils durchaus neue und/oder anders platzierte Objekte sowie eine klar veränderte Optik, wie bereits das erste Vergleichsbild zeigt.

Hier stechen vor allem die frisch dazugekommene Bushaltestelle sowie die neue Baumanordnung rechts im Bild ins Auge. Beleuchtung und Schattenwürfe sind ebenfalls ganz anders, gleiches gilt für den (spielerisch nicht relevanten) Hintergrund, der von deutlich größeren Häusern gesäumt wird.

Counter-Strike: Global Offensive Counter-Strike 2

Auch in der nächsten Szene sind die Unterschiede groß. Vom Tor rechts hinter dem Brunnen über den nun deutlich abgegrenzten Weg mit zusätzlichen Bäumen bis hin zum etwas größeren Felsen in der Bildmitte wird hier schnell klar, was Valve mit generalüberholt meint.

Counter-Strike: Global Offensive Counter-Strike 2

Sehr interessant ist auch die unten zu sehende Szene, aber weniger aufgrund der detailreicher gestalteten Umgebung sondern vielmehr wegen ihrer Beleuchtung: Der Gang in Overpass ist in Counter-Strike 2 klar heller als noch in CS:GO. Gegner zu erkennen, fällt hier also potenziell etwas leichter - auch wenn die Version aus CS:GO weit davon entfernt ist, wirklich dunkel zu sein.

Counter-Strike: Global Offensive Counter-Strike 2

In der letzten Szene von Overpass stechen einerseits die detailreicheren Objekte (Sitzbänke, Trinkwasserbrunnen) sowie erneut die hellere Beleuchtung ins Auge. Andererseits sind auf dem spiegelnden Boden leichte Reflexionen von der Tür und der Anzeigetafel im Hintergrund zu erkennen. Mit den oft übertrieben wirkenden Reflexionen von Spielen mit Raytracing hat das aber nichts gemein.

Counter-Strike: Global Offensive Counter-Strike 2

Alt gegen neu in Counter-Strike 2: Nuke

Nuke gehört im Gegensatz zu Overpass nicht zu den komplett überarbeiteten Karten von CS 2. Das neue Beleuchtungssystem kommt hier aber voll zum Einsatz, inklusive Physik-basierten Renderpfaden. Das sorgt für eine realistischere Optik von Objekten unterschiedlicher Beschaffenheit, wie schon unser erstes Vergleichsbild gut zeigt.

Auf dem bereits seit CS-1.6-Tagen berühmt-berüchtigten Bombenplatz A wirken vor allem die metallischen Objekte wie die Lüftungsschächte im Hintergrund oder die Abdeckungen auf dem Boden im Vordergrund deutlich realistischer. Außerdem sticht das viel authentischer durch die Oberlichter in den Raum einfallende Licht samt passender Schattenwürfe stark ins Auge:

Counter-Strike: Global Offensive Counter-Strike 2

Bei der Rampe hinunter zum Bombenplatz B tut sich etwas weniger als im ersten Bild, auch wenn die Beleuchtung erneut klar heller ausfällt. Ob es wirklich nötig war, das obere Schild zum Bombenplatz ein Stück weiter nach rechts zu versetzen, sei dabei mal dahingestellt.

Counter-Strike: Global Offensive Counter-Strike 2

Der im Spielverlauf meist nicht sehr relevante Bereich am Spawn-Punkt der Terroristen erstrahlt wie auch der Rest von Nuke in einem deutlich helleren Glanz. Außerdem hat es hier dann doch noch ein paar Objekte erwischt: Die Farbeimer und die Leiter an der Wand links im Bild sind in CS2 nicht mehr da.

Counter-Strike: Global Offensive Counter-Strike 2

Neben den bereits bekannten Unterschieden in Sachen Beleuchtung stechen im letzten Bild aus dem Tunnel in Richtung Bombenplatz B vor allem die Objekte an der Wand ins Auge. Sowohl die Rohre im Hintergrund links als auch der Feuerlöscher und der Lichtschalter an der rechten Wand wirken dank zusätzlicher Schattenwürfe klar plastischer und realistischer.

Counter-Strike: Global Offensive Counter-Strike 2

Alt gegen neu in Counter-Strike 2: Dust II

Der Klassiker Dust II gehört bisher zu den Maps, die in Counter-Strike 2 laut Valve nur mit Blick auf die Beleuchtung und Lesbarkeit der Charaktere verbessert wurden. Sie werden auch als aufgefrischte Karten bezeichnet.

Das spiegelt sich schon am Spawn der CTs wieder, wie auf dem Bild unten zu sehen. Die Szene wirkt deutlich heller, sonst bleibt aber (fast) alles genau so, wie man es kennt. Nur der kleinere Mast im Hintergrund und der weiter rechts platzierte Schirm darunter fallen sonst noch auf. Durch ihre erhöhte Position abseits des Geschehens spielen diese Objekte aber ohnehin keine nennenswerte Rolle.

Counter-Strike: Global Offensive Counter-Strike 2

Die nächste Szene gehört zu denjenigen mit den geringsten Unterschieden überhaupt. Die Beleuchtung und die Texturen vieler Objekte ändern sich zwar, aber optisch weniger hervorstechend als in vielen anderen Vergleichsbildern. Klar heller wirken außerdem primär die Wände und weniger die Szene insgesamt.

Counter-Strike: Global Offensive Counter-Strike 2

Auf dem wie gehabt helleren Bombenplatz B können Camper in der hinteren Ecke nun nicht nur eine deutlich andere Bodentextur bewundern, sondern auch eine neue Lampe an der Wand. Sonst ändert sich die Szene in Counter-Strike 2 aber kaum.

Counter-Strike: Global Offensive Counter-Strike 2

Bleibt zu guter Letzt der Blick auf das oft schwer umkämpfte Doppeltor nahe des CT-Spawns. Dass der Torring nun ein Stück weiter oben liegt, dürfte an den Auseinandersetzungen dort eben so wenig etwas ändern wie die erneut hellere Beleuchtung und die beim (nun blauen) Wagen im Hintergrund dazu gekommenen (und vermutlich nicht erklimmbaren) Kisten daneben.

Counter-Strike: Global Offensive Counter-Strike 2

Eure Meinung zu Counter-Strike 2 ist gefragt!

Mit Counter-Strike 2 erneuert Valve die Maps unserem Eindruck nach insgesamt auf angebracht vorsichtige, aber dennoch teils klar sichtbare Art und Weise. Die Verbesserungen nimmt man im stets spannungsgeladenen Spielgeschehen zwar vermutlich maximal subtil wahr. Begrüßenswert finden wir sie aber dennoch, soweit sich das nach aktuellem Stand beurteilen lässt.

