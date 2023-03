Counter-Strike 2 ist echt: Der Nachfolger von CS:GO offiziell enthüllt!

Counter-Strike 2 wurde offiziell angekündigt! Wooop wooop!

In den letzten Wochen gab es haufenweise Gerüchte, nun ist es offiziell: Counter-Strike 2 kommt wirklich. Das streng genommen ... ähm ... vierte Counter-Strike heißt auch offiziell Counter-Strike 2, wird aber in erster Linie ein technisches Upgrade zum regulären CS:GO. Und keine Sorge: Alle eure Errungenschaften, Skins und Co. bleiben erhalten und werden kostenlos ins neue Spiel übernommen.

Das bestätigt Valve jetzt per offizieller Pressemitteilung, die uns bei GameStar vorliegt. Und bevor wir die wichtigsten Fakten klären, hier erstmal einige kleine Videos zur Einstimmung:

1:48 Counter-Strike 2 zeigt, wie sich Grafik und Maps im Nachfolger von CS:GO ändern

1:22 Counter-Strike 2 demonstriert die neuen 128-Tick-Server

1:16 Counter-Strike 2 zeigt, wie realistisch die neuen Rauchgranaten funktionieren

Und jetzt zu den wichtigen Fakten:

Counter-Strike 2 wird ein technisches Upgrade von CS:GO auf die Source Engine 2. Damit bestätigen sich sämtliche Gerüchte der letzten Tage.

Dieses Upgrade wird kostenlos. Ihr übertragt alle eure Freischaltungen, Skins und Co. ins neue Spiel.

Wenig überraschend gehört zu den wichtigsten neuen Features ein komplett überarbeiteter Look mit besserer Technik, besserer Grafik und so weiter.

Es gibt neue dynamische Rauchgranaten.

Sämtliche Karten werden überarbeitet.

Movement und Schießen funktioniert jetzt unabhängig von der Tickrate und sollte sich dementsprechend im Detail noch responsiver anfühlen.

Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, kündigte sich die ganze Geschichte im Vorfeld bereits an:

Und wisst ihr, was besonders cool ist? Counter-Strike 2 erscheint schon im Summer 2023, also in wenigen Monaten. Erste Spielertests mit ausgewähltem Publikum beginnen indes ab heute. Falls ihr dazugehört: Glückwunsch. Falls nicht: Wir auch nicht.

Wie die verbesserten Karten im Detail aussehen, was es sonst noch an Upgrades gibt - darüber wissen wir aktuell nicht mehr, als die Trailer schon verraten. Aber wir halten euch natürlich auf dem Laufenden!

Was sagt ihr dazu? Habt ihr Bock, Counter-Strike nochmal eine Chance zu geben? Oder gehört ihr eh zur aktiven Spielerschaft und freut euch wie ein Schnitzelchen? Habt ihr Bauchschmerzen, Hoffnungen, Wünsche? Werft uns gerne so viel Feedback wie möglich in die Kommentare, wir freuen uns.