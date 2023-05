Moment mal, in Counter-Strike 2 gibt es Haustiere? Dota 2 dient vielleicht als Vorbild

Haustiere und Haustier-Skins in Counter-Strike 2? Nach dem neuesten Fund eines Dataminers gar nicht mal so unwahrscheinlich.

Counter-Strike 2 setzt offenbar nicht nur auf Waffen-Skins und Sticker, was kosmetische Gegenstände angeht. Ein Dataminer hat sich durch den Spiele-Code gewühlt und dabei ein paar interessante Entdeckungen gemacht. So könnte es nicht nur Spott-Animationen und individualisierbare Spielfiguren geben, sondern auch … Haustiere?

Funde aus dem CS2-Spielecode

Das hat ein Dataminer entdeckt: Der Valve-Experte Gabe Follower hat auf YouTube ein Video geteilt, in dem er seine Entdeckungen in den Dateien von Counter-Strike 2 mit der Öffentlichkeit teilt. Hier konnte er ein paar interessante Entdeckungen aufstöbern, wie zum Beispiel die folgenden:

Spott-Animationen in First-, aber auch Third-Person

Counter-Strike 2 als Mobile-App für Android und iOS

Via Cosmetics anpassbare Spielfiguren

Haustiere

Neues VACNet-Anti-Cheat-Modul

Neuer Koop-Spielmodus Jagd

Wird CS2 animalisch?

Was könnte das bedeuten? Am auffälligsten in der Liste sind natürlich die Haustiere, die sich im Code von CS2 verstecken. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich bei den Pets um kosmetische Inhalte handelt, die Spieler mit ins Gefecht nehmen oder zumindest in einem Siegesbildschirm präsentieren können.

In seinem Video nennt Gabe Follower Dota 2 als mögliche Referenz - in dem Multiplayer-Spiel können beispielsweise auch kleine Tierchen dem eigenen Charakter hinterher watscheln, machen aber keinen spielerischen Unterschied. In den Kommentaren unter Gabe Followers Video spekuliert so Conjim, dass es sich vielleicht auch einfach nur um Skins für Tiere wie Hühner handelt, die auf den CS-Maps gerne mal herumwuseln.

Bisher lässt sich laut Gabe Follower in den Spieldateien ohnehin nur ein Huhn als Platzhalter-Pet ausmachen. Dass Haustiere neben Sprühmotiven, Flairs oder Musik-Kits im Inventar gelistet werden, spricht aber definitiv dafür, dass es mehrere und austauschbare Tiere geben könnte. Elliot könnte sich beispielsweise Kaninchen oder Geckos neben Hühnern ziemlich gut vorstellen.

Freut euch nicht zu früh: Dass Haustiere oder eines der aufgestöberten Elemente tatsächlich in Counter-Strike 2 landen, ist dadurch nicht automatisch gesetzt. Bei den Dateien könnte es sich um Überbleibsel eines langen Entwicklungsprozesses handeln, die vielleicht gar nicht für den finalen Release fertiggestellt werden.

Dass Valve mit derartigen Ideen herumspielt, ist aber allemal spannend. In der Community sorgen die Diskussionen von Gabe Follower immerhin schon mal für Diskussionen. Dabei besteht der allgemeine Konsens: Sofern durch diese Elemente nicht die eigentliche Spielerfahrung verwässert oder gar korrumpiert wird, sind viele Fans offen für Neues.

Die wichtigsten Infos zu CS2

Was wir sonst bisher über Counter-Strike 2 wissen und wann wir möglicherweise mit einem möglichen Release rechnen können, erfahrt ihr unter den obigen Links. Aktuell warten viele Fans auf einen hoffentlich bald anstehenden Launch, nachdem die Beta vor einigen Wochen plötzlich beendet wurde.

Was haltet ihr von den Entdeckungen von Gabe Follower im Spiel-Code von Counter-Strike 2? Gibt es darin Elemente, die ihr für besonders spannend oder gar unpassend erachtet? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an den finalen Release? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!