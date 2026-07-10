Critical Role macht Pause: Wir verraten, wann es mit Kampagne 4 weitergeht, und ob es sich jetzt lohnt aufzuholen

In den ersten 31 Folgen von Critical Roles 4. Kampagne ist viel passiert. Ihr habt aber jetzt Zeit zum Aufholen. Bild: Critical Role

Wer mit der vierten Kampagne von Critical Role mitfiebert, muss gerade viel Geduld aufbringen, denn eine lange Sommerpause steht bevor. Für diejenigen, die abgehängt wurden, sind es aber gute Nachrichten! Denn jetzt ist der ideale Zeitraum, um aufzuholen. Und ihr müsst dafür gar nicht unbedingt alle Folgen angucken.

Bis wann pausiert Critical Role Kampagne 4?

Voraussichtlich geht es ab Donnerstag, den 27. August 2026 weiter mit den neuen Folgen von Kampagne 4. Ab Episode 32 beginnt ein neuer Handlungsbogen, nachdem sich in Folge 31 neue Spieltische geformt haben.

Diese Info ist gar nicht so leicht zu finden, denn auf der offiziellen Website gibt’s momentan keine Angaben zum Zeitplan. Bei der Live-Show in Berlin wurden aber Bilder vom Release-Plan gezeigt, aus denen hervorgeht, dass die Sommerpause bis Ende August dauern wird.

In der Zwischenzeit werden am üblichen Donnerstags-Slot Episoden der neuen Age-of-Umbra-Kampagne Sallowlands veröffentlicht. Matt Mercer ist dabei als Spielleiter am Start, vom Haupt-Cast ist nur Laura Bailey dabei. Hier wird allerdings Daggerheart statt D&D gespielt.

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Autoplay

Warum die lange Pause? Es ist bei Critical Role nicht unüblich, im Sommer oder zu Zeiten wie Weihnachten auch mal mehrere Wochen zu pausieren. Die aktuelle Unterbrechung hat wohl mehr als verständliche Gründe: Spielerin Aabria Iyengar ist gerade Mutter geworden, auch Spielleiter Brennan Lee Mulligan ist frisch gebackener Vater.

Ich will aufholen – wie mache ich das?

Der einfachste, aber auch langwierigste Weg ist natürlich, einfach alle Folgen anzuschauen, die euch fehlen. Die Pause beginnt nach Episode 31. Insgesamt sind das dann so rund 120 Stündchen, also drei Vollzeit-Arbeitswochen. Wobei man Critical Role natürlich wunderbar im Hintergrund laufen lassen kann, während man kocht oder sich um die Wäsche kümmert.

Wer dafür keine Zeit und Energie hat, kann das Ganze massiv abkürzen. Ich würde euch empfehlen, die Episoden 1-4 in voller Länge anzuschauen, denn sie sind nicht nur das Story-Intro, sondern stimmen auch bestens auf die neue Welt Araman ein. Um die übergreifende Handlung zu verstehen, reicht es, danach die offizielle Zusammenfassungen der drei Spieltische anzuschauen:

Und dann würde ich euch raten, ab Episode 26 wieder voll einzuschalten. Praktischerweise erzählen die einzelnen Gruppen einander hier nochmal, was sie herausgefunden haben. So bekommt ihr gleich ein Recap.

Unser Redakteur und Critical-Role-Megafan Fabiano war selbst bei der Live-Show der Spieltruppe in Berlin dabei. Wie es ihm gefallen hat und wem er solche Events auch für den saftigen Ticket-Preis wärmstens empfehlen kann, lest ihr im oben verlinkten Artikel. Wir haben natürlich noch weitere spannende Themen aus der Welt des Pen&Paper für euch auf Lager!