Günstige Rollenspiele zu Herr der Ringe, Bladerunner oder Alien: Einer der besten Pen&Paper-Verlage haut gerade massive Rabatte raus

Free League lässt die Rabatte regnen und davon profitieren nicht nur Fantasy-Fans.

Wer sich in das wundervolle Hobby der Pen&Paper-Rollenspiele richtig reinkniet, der muss dafür auch eine Menge Goldmünzen hinlegen. Viele dieser Spiele bieten eine große Auswahl an verschiedenen Regelbüchern, und die wollen eben bezahlt werden.

Wenn ihr euer Geld dabei richtig gut und sinnvoll investieren wollt, können wir euch den Pen&Paper-Verlag Free League nur ans Herz legen! Der Publisher hat einige der besten Tabletop-Rollenspiele überhaupt im Angebot. Darunter sind nicht nur hervorragende Umsetzungen bekannter Universen, sondern auch einige wirklich lohnenswerte eigenständige Rollenspiele.

Derzeit läuft bei Free League ein großer Summer Sale, bei dem im Grunde alles runtergesetzt ist. Das wollten wir euch natürlich nicht vorenthalten!

0:37 Mellon! Das Herr-der-Ringe-Pen&Paper stößt die Pforten in die Minen von Moria auf

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Jede Menge günstige Rollenspiele

Egal ob Buch, PDF, Erweiterung, VTT-Modul oder einfach nur jede Menge Krimskrams – im Summer Sale bei Free League ist wirklich haufenweise Kram heruntergesetzt. Damit ihr euch durch die etwas unübersichtliche Website nicht ziellos wühlen müsst, haben wir für euch ein paar redaktionelle Empfehlungen rausgesicht:

Das sind unsere Tipps beim Free League Sale

The One Ring: Das Rollenspiel zu Der Herr der Ringe ist für viele die beste Art und Weise, um eigene Abenteuer in Mittelerde zu erleben. Das System ist perfekt auf Tolkiens Welt ausgerichtet und hat etwa ein sehr atmosphärisches System, um Reisen durch die Welt darzustellen. Im Sale bekommt ihr das Grundregelwerk für 30 statt 51 Euro. Ihr könnt aber auch ganz klein anfangen und euch das Starter Set für 16 statt 27 Euro zulegen.

Das Rollenspiel zu Der Herr der Ringe ist für viele die beste Art und Weise, um eigene Abenteuer in Mittelerde zu erleben. Das System ist perfekt auf Tolkiens Welt ausgerichtet und hat etwa ein sehr atmosphärisches System, um Reisen durch die Welt darzustellen. Im Sale bekommt ihr das Grundregelwerk für 30 statt 51 Euro. Ihr könnt aber auch ganz klein anfangen und euch das Starter Set für 16 statt 27 Euro zulegen. Dragonbane : Dragonbane ist die Neuauflage des schwedischen D&D-Klons Drakar och Demoner. Das Rollenspiel setzt Wert auf Tempo und so wenig Vorbereitungszeit wie möglich. Ihr taucht in eine mal epische, aber auch mal ziemlich absurde Fantasywelt ab, wo Kämpfe noch echte Herausforderungen sind. Das Grundregelwerk kostet derzeit nur 24 statt 40 Euro.

Dragonbane ist die Neuauflage des schwedischen D&D-Klons Drakar och Demoner. Das Rollenspiel setzt Wert auf Tempo und so wenig Vorbereitungszeit wie möglich. Ihr taucht in eine mal epische, aber auch mal ziemlich absurde Fantasywelt ab, wo Kämpfe noch echte Herausforderungen sind. Das Grundregelwerk kostet derzeit nur 24 statt 40 Euro. Vaesen : Wer es düster und mysteriös mag, der sollte mal einen Blick auf Vaesen werfen. Das Rollenspiel macht euch zu Jägern nach düsteren, skandinavischen Sagengestalten in einem Setting, das an das 19. Jahrhundert erinnert. Sehr atmosphärisch und vor allem dann geeignet, wenn ihr lieber rätselt und plaudert als immer nur zu kämpfen. Das Grundregelwerk kostet im Sale 30 statt 48 Euro und lohnt sich schon für die famosen Illustrationen.

: Wer es düster und mysteriös mag, der sollte mal einen Blick auf Vaesen werfen. Das Rollenspiel macht euch zu Jägern nach düsteren, skandinavischen Sagengestalten in einem Setting, das an das 19. Jahrhundert erinnert. Sehr atmosphärisch und vor allem dann geeignet, wenn ihr lieber rätselt und plaudert als immer nur zu kämpfen. Das Grundregelwerk kostet im Sale 30 statt 48 Euro und lohnt sich schon für die famosen Illustrationen. Tales From The Loop: Noch ein klassisches Free-League-Rollenspiel, das auf schöne Illustrationen, schlanke Regeln und viel Atmosphäre setzt. Das Spiel richtet sich besonders an Fans von Stranger Things, da ihr hier in der Rolle von jugendlichen übernatürlichen Phänomenen in den 80er-Jahren nachforscht. Allerdings mehr auf Sci-Fi getrimmt als auf Horror. Das Grundbuch kostet gerade 30 statt 48 Euro.

Ihr könnt natürlich auch noch ein wenig selbst im Angebot stöbern! Gerade wenn ihr Fans von einem bestimmten Universum seid, gibt es dort viel zu entdecken. Darunter Rollenspiele zu Blade Runner, Alien oder The Walking Dead. Auch alle reduziert.

Bedenkt allerdings bei der Aktion, dass ihr für physische Produkte wie Bücher, Meisterschirme oder Würfel noch die Versandkosten draufschlagen müsst. Die liegen bei einer Lieferung nach Deutschland bei etwa 15 Euro. Digitale Produkte könnt ihr natürlich einfach runterladen.