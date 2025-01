Dagegen ist selbst The Boys harmlos: Für eine neue Verfilmung des Comic-Schöpfers steht jetzt der perfekte Regisseur fest

Ihr findet The Boys schon grausam und brutal? Dann solltet ihr erstmal Crossed sehen ... oder eben nicht. Bildquelle: Amazon Studios

Wenn euch The Boys und Preacher schon zu viel sind, dann solltet ihr bei Crossed definitiv aussetzen. Das Werk von Autor Garth Ennis lässt sich guten Gewissens als einer der verstörendsten Comics überhaupt bezeichnen.

Warum genau? Die Handlung von Crossed spielt in einer postapokalyptischen Welt, in der ein aggressiver Virus wütet. Infizierte verwandeln sich in sogenannte Crossed , die sich ihren schlimmsten und verwerflichsten Trieben hingeben und mordend sowie vergewaltigend durchs Land ziehen.

Dabei scheuen sich die Comics nicht von der Darstellung von (teilweise sexualisierter) Gewalt, die sich ebenso gegen Frauen und Kindern richtet.

Crossed findet den perfekten Regisseur

2021 erschien mit The Sadness bereits ein äußerst brutaler Horrorfilm, der einer sehr ähnlichen Prämisse wie Crossed folgt. Und genau der Mann hinter The Sadness wurde jetzt für die Regie der Crossed-Verfilmung verpflichtet: Rob Jabbaz.

Das bestätigt Jabbaz persönlich in einem Bericht von The Hollywood Reporter:

Es ist mir eine große Freude, gemeinsam mit Garth Ennis und Six Studios Crossed auf die große Leinwand zu bringen. Von Tag 1 an ist es unser Ziel, eine vorlagentreue Adaption des Original-Werks zu entwickeln, die aber auch ein paar Überraschungen bereithält. Ich hoffe, dass Zuschauer dafür bereit sind.

Falls ihr selbst beurteilen wollt, ob ihr dafür bereits seid, ist hier ein Trailer zu The Sadness:

Das Budget von Crossed soll nur zwei bis drei Millionen US-Dollar betragen und der Dreh bereits im März 2025 beginnen. Details zum Kinostart oder Cast gibt es zum aktuellen Zeitpunkt nicht.

Die Crossed-Comics bestanden ursprünglich nur aus zehn Ausgaben, die zwischen 2008 und 2010 veröffentlicht wurden. Mittlerweile ist das Franchise aber längst über 200 Ausgaben gewachsen, bei dem Ennis Verstärkung von anderen Künstlern der Branche bekam - so zum Beispiel von Watchmen-Schöpfer Alan Moore.

Falls ihr es lieber ein bisschen … entspannter wollt: 2026 erscheint die fünfte und letzte Staffel von The Boys bei Prime Video - ein genauer Termin steht noch nicht fest. 2025 verkürzt derweil die Season 2 von Gen V die Wartezeit.