The Boys: In Staffel 5 tritt ein neues Superhelden-Team auf und dazu ist ein erstes Foto durchgesickert

Butcher hat jetzt permanente Superkräfte und dafür braucht es natürlich ein paar arme Supes, an denen er sich austoben kann. Vielleicht die Teenage Kix? Bildquelle: Amazon Studios

Das große Finale von The Boys naht! Für die letzte Konfrontation zwischen Billy Butcher (Karl Urban) und Homelander (Antony Starr) in Staffel 5 muss natürlich etwas Kanonenfutter her und dabei könnten die Teenage Kix ins Spiel kommen.

Das versprechen zumindest neue Fotos von den Dreharbeiten, die ziemlich deutlich auf einen Auftritt des Superhelden-Teams hinweisen. Tatsächlich wurden die Teenage Kix im Verlauf von The Boys mehrmals erwähnt, standen aber nie persönlich vor der Kamera.

Wer sind die Teenage Kix in The Boys?

Bei der Gruppe an jungen Nachwuchs-Superhelden handelt es sich in den Comics von Garth Ennis um eine Parodie vergleichbarer Teams von Marvel und DC - also zum Beispiel den Young Avengers oder Teen Titans. Im Universum der TV-Serie waren unter anderem A-Train (Reggie Franklin), Sister Sage (Susan Heyward), Popclaw (Brittany Allen) und Mesmer (Haley Joel Osment) mal Teil der Teenage Kix.

Fotos von den Dreharbeiten der fünften Staffel zeigen jetzt das Kix-Mobile und darauf sind die (wahrscheinlich) aktuellen Mitglieder der Teenage Kix prominent zu erkennen. Damit liegt die Vermutung nahe, dass die Nachwuchs-Supes in der finalen Season tatsächlich auch persönlich auftreten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Ein weiteres Setfoto bestätigt außerdem einen Plotpunkt, auf den die vierte Staffel bereits vorbereitete: Homelander plante, normale Menschen (und auch Supes), die seiner persönlichen Vision widersprechen, in Umerziehungslager zu stecken. Dort könnten wir dann auch den Teil der Boys wiedersehen, die gegen Ende von Season 4 gefangen genommen wurden - also alle bis auf Butcher und Starlight (Erin Moriaty).

2:36 The Boys - hier haben wir nochmal den offizielle Trailer zu Staffel 4 für euch

Autoplay

Wie sieht die Zukunft von The Boys aus?

Staffel 5 von The Boys startet irgendwann 2026 bei Prime Video - ein genauer Release-Termin steht noch nicht fest. Davor geht es 2025 noch mit Staffel 2 von Gen V weiter, während auch schon fleißig an neuen Spin-offs gearbeitet wird.

Den Anfang dürfte dabei Vought Rising machen - eine Prequel-Serie, die sich in den 50ern abspielt und Soldier Boy (Jensen Ackles) sowie Stormfront (Aya Cash) zurückbringt.

Mehr zur Zukunft von The Boys und wie es nach dem Ende der Serie weitergeht, könnt ihr unter den oben verlinkten Artikeln nachlesen.