Crusader King 3: Tours & Tournaments - Diese Features bekommt ihr für einen stolzen Preis

Wir stellen euch die neuen Features aus Tours & Tournaments genauer vor.

Hört, hört! Crusader Kings 3 bläst in Bälde zum großen Turnei! Und wie es anmutet, erwartet uns ein Spektakulum der besonderen Art! Wie die edlen Damen und Herren bei Paradox nun in einem ausführlichen Bildbeitrag verkündeten, wird die mit Spannung erwartete große Spielinhalt-Erweiterung, die auf den Namen Tours & Tournaments getauft, einen beachtlichen Umfang vorweisen und einige fast schon sündig unterhaltsame Mechaniken kredenzen.

Lasset uns gemeinsam einen Blicke auf die ans Licht des Tages gebrachten Neuigkeiten werfen! Den Anfang macht der gemeine Leser dabei am Besten mit einer Ansicht des neusten Bildspektakels:

10:13 Crusader Kings 3: Alle Features von Tours & Tournaments im Video erklärt

Diese neuen Features stecken in Tours & Tournaments

Lassen wir das hochtrabende texten der guten Verständlichkeit zu Liebe mal beiseite und arbeiten wir die neuen Informationen auf, die Paradox inzwischen zu Tours & Tournaments präsentierte. In diesem DLC steckt nämlich tatsächlich eine ganze Menge.

Große Turniere

Ihr dürft nun ausgesprochen große Turniere ausrichten oder auch selber an Turnieren teilnehmen. Dabei investiert ihr euer Gold in Unterbringung und Preise, aber auch darin, welche Disziplinen stattfinden. Das Turnier selbst findet auf einem eigenen Spielbildschirm statt, wo ihr entscheidet, welche Orte ihr besucht. Beispielsweise den Tempel, den Turnierplatz oder die Handwerker. An jedem Ort gibt es andere Aktivitäten. Ihr könnt so etwa auch die Spiele manipulieren und Rivalen vergiften oder ihre Ausrüstung austauschen.

Auch eure Ritter können in euren Namen an Turnieren teilnehmen und werden eventuell mit einem Knappen belohnt.

Große Hochzeiten

Große Hochzeiten sind riesige und sehr teure Feierlichkeiten, für die ihr euch entscheiden könnt. Solche Hochzeiten eignen sich etwa dafür, um heiratsunwillige Kandidaten doch noch von dieser Option zu überzeugen und damit leichter bessere Partien zu machen. Ihr müsst nur dann auch entsprechend viel Geld aufbringen, um diese Hochzeiten wirklich auszurichten. Ihr könnt während der Hochzeit verschiedene Entscheidungen fällen und so die Gäste beeindrucken. Oder ihr plant eine blutige Hochzeit, in deren Verlauf sämtliche Gäste oder ein bestimmtes Ziel den Tod finden.

Hochzeiten bestehen aus drei Abschnitten, in denen ihr Entscheidungen fällen könnt.

Große Touren

Reisen werden mit dem DLC deutlich detaillierter simuliert und lassen euch als Herrscher etwa eure Vasallen besuchen oder auf Pilgerreise gehen. Die Routen werden jetzt aktiv auf der Karte dargestellt und ihr könnt entscheiden, wie sich euer Herrscher unterwegs gebärdet. Je nach Route kann es zu verschiedenen Gefahren kommen, die ihr allerdings mithilfe von wildniskundigen Führern auch umgehen dürft. Während ihr auf Tour seid, muss jemand euer Reich verwalten. Hier solltet ihr weise wählen, denn manche Verwalter nutzen die Situation zu ihrem eigenen Vorteil aus und lassen sich selbst zum Herrscher ausrufen.

Ihr legt fest, welche Vasallen euer Herrscher besucht und welche Route er dafür nimmt.

Überarbeitete Aktivitäten

Auch bereits existente Aktivitäten wurden umfangreich überarbeitet. Beispielsweise legt ihr nun immer fest, welches Ziel euer Herrscher mit welcher Aktivität verfolgt. Es gibt aber auch jeweils neue Optionen für die Jagd, die Pilgerreise oder von Festmählern. Bei der Jagd wählt ihr etwa zwischen einer normalen Jagd, einer Falken-Jagd oder einer legendären Jagd.

Rüstungen

Damit alle Charaktere und Ritter auf den Turnieren und Hochzeiten angemessen auftreten, wurden zahlreiche neue Kleidungs- und Rüstungstypen hinzugefügt. Letztere sollen sich im Verlauf der Jahrhunderte sogar immer weiter verändern und modernisieren.

Der DLC erscheint am 11. Mai 2023 und wird stolze 30 Euro kosten. Wisst ihr bereits, ob für euch die neuen Inhalte diesen Preis rechtfertigen oder wartet ihr lieber die ersten Tests ab? Geht das Strategiespiel eurer Meinung nach damit überhaupt in die richtige Richtung oder hättet ihr euch einen DLC mit einer anderen Thematik lieber gewünscht? Schreibt es in die Kommentare!