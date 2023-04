Crusader Kings 3 Roadmap: So geht es 2023 mit neuen DLCs weiter

Reisen, Turniere und Vieles mehr kommt dieses Jahr noch als Erweiterung für Crusader Kings 3.

Das Globalstrategiespiel Crusader Kings 3 wächst auch 2023 weiter. Paradox stellte auf Twitter die Roadmap für 2023 vor: Insgesamt vier teils kleinere, teils größere Erweiterungen erwarten euch. Welche Neuerungen diese genau bringen, wollen wir euch kurz zeigen.

Alle neuen DLCs für Crusader Kings 3

Elegance of the Empire wurde bereits veröffentlicht, alle anderen Erweiterungen folgen noch dieses Jahr.

Die vier DLCs verteilen sich über das gesamte Jahr 2023. Elegance of the Empire wurde bereits veröffentlicht, Tours & Tournaments folgt im Mai, und die beiden letzten Erweiterungen schlagen im dritten und vierten Quartal auf. Sie sind allerdings noch ohne festen Releasetermin.

Elegance of the Empire

Wie der Name der Erweiterung schon andeutet, handelt es sich dabei um ein rein kosmetisches Paket für eure Adelsfamilie. Mit Elegance of the Empire bekommt ihr neue Gewänder und Kleider, sowie passende Kronen und andere Gegenstände. Auf Steam kommt der kleine DLC bisher ziemlich gut an, er ist allerdings nur als Teil des vollständigen Bundles mit allen Erweiterungen von 2023 verfügbar.

Tours & Tournaments

1:05 Crusader Kings 3: Die neue Erweiterung zeigt im Trailer ihre Reisen und Turniere

Die größte Erweiterung des Jahres erscheint bereits am 11. Mai 2023. Tours & Tournaments lässt euren Herrscher einerseits ausgedehnte Reisen durch sein Reich antreten: Ihr wählt euer Gefolge, plant eure Route und zieht los. Auf dem Weg warten unterhaltsame, aber auch gefährliche Ereignisse.

Außerdem haltet ihr in der Erweiterung eine Vielzahl klassischer Rittertourniere ab, an denen ihr selbst teilnehmen könnt, um neue Fähigkeiten, oder das Herz einer Angebeteten zu gewinnen. Mehr über Tours & Tournaments erfahrt ihr in unserer Übersicht zum DLC. Fabiano glaubt übrigens, dass dieser zur völlig falschen Zeit kommt:

Wards & Wardens

Im dritten Quartal soll Wards & Wardens die Kindererziehung in Crusader Kings 3 verbessern und vertiefen. Abhängig von den Charakteren der Kinder und Ihrer Erzieher kann es zu Konflikten zwischen beiden kommen, die ihr dann auf mehrere Arten lösen könnt. Wie ihr ein Kind erzieht, kann dann später große Auswirkungen auf euer Reich haben.

Legacy of Persia

Zum Abschluss erscheint im vierten Quartal von 2023 mit Legacy of Persia ein Flavor-Pack für die Länder zwischen Euphrat und Indus. Die Geschichte des mittelalterlichen Persiens soll durch neue Regierungs- und Religionsformen vertieft werden.

Was haltet ihr von den neuen Erweiterungen für Crusader Kings 3? Sind genau die Dinge dabei, die ihr euch gewünscht hattet? Oder habt ihr euch etwas ganz anderes vorgestellt? Welche der DLCs werdet ihr vielleicht kaufen? Und was erhofft ihr euch für die Zukunft von Crusader Kings 3? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!