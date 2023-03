Crusader Kings 3 bekommt noch einen großen DLC: Tours and Tournaments enthüllt

Tours and Tournaments ist der nächste große DLC für das Strategiespiel Crusader Kings 3.

Der nächste DLC für Crusader Kings 3 steht in den Startlöchern: Tours and Tournaments stellt die nächste große Erweiterung für den Strategie-Titel dar, die bereits im Frühjahr 2023 erscheinen soll. Wir sammeln für euch alle wichtigen Infos und was bisher zum Release, dem Preis und den Features der Erweiterung bekannt ist.

Alle Infos zum neuen Crusader Kings 3-DLC

Release: Wann erscheint Tours and Tournaments?

Tours and Tournaments soll als Erweiterung für Crusader Kings 3 im Frühjahr 2023 erscheinen. Einen konkreten Release-Termin nennt Paradox derzeit aber noch nicht. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden und lassen es euch wissen, sobald wir einen finalen Launch-Termin für den DLC kennen.

Preis: Wie viel kostet Tours and Tournaments?

Gute Frage, darauf hat Paradox zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Antwort geliefert. Vorangegangene Erweiterungen für Crusader Kings 3 variierten im Preis: Royal Court kostete beispielsweise 30 Euro, Northern Lords und Fate of Iberia waren mit jeweils 13 Euro günstiger zu haben.

Bezüglich Tours and Tournaments müssen sich Fans noch ein klein wenig in Geduld üben, bis Paradox den finalen Preis für die Erweiterung bekanntgibt.

1:05 Crusader Kings 3: Die neue Erweiterung zeigt im Trailer ihre Reisen und Turniere

Features: Was bietet Tours and Tournaments?

Wie der Name vielleicht schon verrät, dreht sich der Crusader Kings 3-DLC primär um königliche Reisen durchs Land und das Veranstalten von Turnieren, im Zuge derer eure Ritter und Vasallen gegeneinander antreten dürfen. Konkret warten die folgenden Features auf Spieler, die sich Tours und Tournaments zulegen:

Turniere: Das Veranstalten von großen Turnieren, die Adelige und Ritter anziehen und so zur Verbesserung des sozialen Stands oder einen Flex der militärischen Schlagkraft darstellen.

Das Veranstalten von großen Turnieren, die Adelige und Ritter anziehen und so zur Verbesserung des sozialen Stands oder einen Flex der militärischen Schlagkraft darstellen. Reisen: Das Veranstalten von großen Reisen, wodurch wir unseren Vasallen auf den Zahn fühlen und sie mit unserem Wohlwollen oder höheren Steuern beglücken.

Das Veranstalten von großen Reisen, wodurch wir unseren Vasallen auf den Zahn fühlen und sie mit unserem Wohlwollen oder höheren Steuern beglücken. Hochzeiten: Das Veranstalten von großen (und teuren) Hochzeiten, bei denen sich alles mehr um Politik und weniger um Liebe dreht.

Das Veranstalten von großen (und teuren) Hochzeiten, bei denen sich alles mehr um Politik und weniger um Liebe dreht. Das neue Reisen-System: Um bei den jeweiligen Veranstaltungen anzukommen, will Tours and Tournaments verschiedene Möglichkeiten bieten: Mit großer Entourage oder im kleinen Kreis auftreten? Die sicheren Straßen nutzen oder sein Glück mit Abkürzungen durch düstere Wälder versuchen?

Um bei den jeweiligen Veranstaltungen anzukommen, will Tours and Tournaments verschiedene Möglichkeiten bieten: Mit großer Entourage oder im kleinen Kreis auftreten? Die sicheren Straßen nutzen oder sein Glück mit Abkürzungen durch düstere Wälder versuchen? Ritterliche Auszeichnungen: Zusätzliche Auszeichnungen motivieren eure Gefolgschaft und bringen jeweils eigene Boni mit sich.

Zusätzliche Auszeichnungen motivieren eure Gefolgschaft und bringen jeweils eigene Boni mit sich. Neue Rüstungs-Designs

Neue Kleidungen

Die offiziellen Screenshots zu Tours and Tournaments findet ihr übrigens in der folgenden Galerie:

Crusader Kings 3: Offizielle Screenshots zu Tours and Tournaments ansehen

Übrigens: Tours and Tournaments wird zwar definitiv ein kostenpflichtiger DLC. Parallel zu dem Release ist aber auch ein kostenloses Update für Crusader Kings geplant, welches die folgenden Features und Verbesserungen umfasst:

ein neues Aktivitätenmenü für Pilgerfahrten, Festessen und Jagden

komplexeres Management der Regentschaftverhältnisse

Änderungen für Vassallenverhältnisse und das Management von Domänen.

Was haltet ihr von der neuen DLC-Ankündigung zu Crusader Kings 3? Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Tours and Tournaments? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!