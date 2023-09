Skins für CS2 verkaufen: In eurem Steam-Inventar versteckt sich vielleicht ein Vermögen

Seine Skins in CS2 zu verkaufen, lohnt sich gerade richtig.

Counter-Strike 2 ist diese Woche erschienen und plötzlich ist Valves Shooter so beliebt wie nie. Bis zu 1,8 Millionen Spieler sind aktuell gleichzeitig auf den Servern online und bringen diese ordentlich ins Schwitzen.

Durch die neue Popularität sind auf Anhieb auch die Preise für Skins, Kisten und alle anderen handelbaren Gegenstände gestiegen - und vielleicht steckt sich auch in eurem Steam Inventar ein kleines Vermögen. Wie ihr dies überprüft und eure CS2 Skins verkaufen könnt, erklären wir euch in unserem kurzen Guide.

So könnt ihr CS2 Skins verkaufen

Achtung: Bevor Ihr mit dem Handel beginnt, solltet Ihr wissen, dass es einige Regeln für die Nutzung von Steam Market gibt. Zunächst müsst Ihr Steam Guard in eurem Account aktivieren. Dazu müsst Ihr die Steam-App auf eurem Handy installieren.

Jedes Mal, wenn Ihr euch mit einem neuen Gerät oder einem neuen Browser in euer Steam-Konto einloggt, wird euer Konto für 15 Tage vom Handel mit Nutzern oder dem Verkauf von CS2-Skins auf dem Steam-Marktplatz ausgeschlossen. So verhindert Steam, dass Unbefugte euren Account übernehmen und umgehend alle Gegenstände verkaufen.

Habt ihr die Zwei-Faktor-Autorisierung via Steam Guard bereits aktiviert, könnt ihr direkt mit dem Handel beginnen:

Öffnet euer Steam-Inventar und wählt dort die Kategorie Counter-Strike 2 aus.

Jetzt solltet ihr alle Gegenstände sehen, die ihr im Laufe der Jahre angesammelt habt.

Ein Klick auf einen Gegenstand öffnet seine Beschreibung. Ganz unten in dieser Beschreibung findet ihr den aktuellen Preis sowie den grünen Verkaufen-Button.

Diesen Button klickt ihr an, um ins Verkaufen-Fenster zu gelangen. Hier könnt ihr jetzt euren gewünschten Preis eingeben und den Artikel zum Verkauf einstellen.

Abschließend müsst ihr dies nur noch per Steam App auf eurem Smartphone bestätigen - fertig!

Profi-Tipp: Für ein unkompliziertes Handeln auf dem Steam-Marktplatz können wir euch die Open-Source-Browser-Erweiterung CS GO - Steam Trading Enhancer empfehlen.

Diese erweitert eure Inventaransicht um nützliche Optionen und Infos. So könnt ihr etwa direkt den aktuellen Preis eurer Items sehen und diese nach Preis sortieren, um direkt die wertvollsten Gegenstände auf einen Blick zu haben.

Bevor ich den ersten Screenshot angefertigt habe, habe ich so bereits Kisten, die ich ohnehin niemals öffnen würde, im Wert von rund 20 Euro ausfindig gemacht und verkauft - leicht verdientes Steam-Guthaben für meinen nächsten Spielekauf, der vermutlich Cities Skylines 2 sein wird.

Wie schaut es bei euch aus? Habt ihr auch noch das ein oder andere wertvolle Item in eurem Steam-Inventar entdeckt und macht es jetzt zu Guthaben für euer nächstes Spiel? Oder steigt ihr jetzt mit Counter-Strike 2 wieder in den Shooter ein und wollt auf eure coolen Skins nicht verzichten? Schreibt es uns in die Kommentare!