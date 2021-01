Cyberpunk 2077: So bekommt ihr die Vorlage Cyberpunk 2020 kostenlos

Nach Ingame-Items im Witcher-Look, erhaltet ihr jetzt das nächste Gratis-Goodie, wenn ihr euren GOG-Account mit Cyberpunk 2077 verknüpft: Eine digitale Kopie des Pen&Paper-Guidebooks zu Cyberpunk 2020, der Vorlage zum Rollenspiel von CD Projekt Red. Wir erklären, wie ihr sie euch kostenlos sichert, was es beim Verknüpfen auf PC und Konsole zu beachten gibt und welche Geschenke noch auf euch warten.

Steckt ihr noch mitten im Spiel, helfen euch ja vielleicht unsere umfangreichen Guides zu den besten Builds, Skills, Waffen, sämtlichen Missionen, Romanzen und mehr weiter:

Für wen lohnt sich Cyberpunk 2020?

Gerade wenn ihr euch mit der Vorgeschichte von Cyberpunk 2077 auseinandersetzen oder tiefer in die Hintergründe von Figuren wie Johnny Silverhand, Alt Cunningham oder auch Rogue einsteigen wollt, ist Cyberpunk 2020 spannend. Ihr erfahrt darin, was Johnny Silverhand zu Lebzeiten so gemacht hat und erhaltet tiefe Einblicke in die Geschichte und Kultur von Night City.

Wollt ihr darüber hinaus noch wissen, was in den Jahren von 2020 bis 2077 so alles passiert ist, solltet ihr unsere Zusammenfassung lesen:

Das Pen&Paper stammt aus der Feder von Mike Pondsmith und erschien ursprünglich 1988. Der Autor stand übrigens auch den Entwicklern beratend zur Seite und uns im Interview Rede und Antwort:

Was bekomme ich noch kostenlos?

Verknüpft ihr euren GOG-Account mit Cyberpunk 2077 erhaltet ihr nicht nur Ingame-Items, sondern auch Geschenke außerhalb vom Spiel:

Ingame-Items im Witcher Look

Den offiziellen Soundtrack

Ein Art-Booklet

Wallpaper

Digitaler Comic: Your Voice

Diese Rewards sind unabhängig von denen, die an den Kauf bei bestimmten Händlern oder Plattformen gebunden sind - zum Beispiel bei GOG oder Steam im Fall der PC-Version.

Wie verknüpfe ich meinen GOG-Account?

Ihr müsst Cyberpunk 2077 nicht bei GOG gekauft haben, sondern nur einen Account dort besitzen und ihn mit dem Spiel verknüpfen. Dabei ist egal, ob ihr es für den PC bei GOG, Steam oder Epic erworben habt oder sogar auf der Konsole spielt. CD Projekt Red erklärt die notwendigen Schritte in ihren Guides für die jeweilige Plattform auf dieser Website.

Wer GOG Galaxy nutzt, kann die meisten Goodies direkt darüber laden, bei Steam und Epic muss man sich beim Spielstart über den eigenen GOG-Account in den REDLauncher einloggen. Auf PS4, PS5, Xbox One oder Xbox Series S/X meldet ihr euch im Ingame-Menü rechts unten unter dem Punkt »My Rewards« über einen Aktivierungslink an.

Wie lade ich die Inhalte herunter?

Danach solltet ihr über euren jeweiligen Client Zugriff auf die kostenlosen Goodies haben und sie downloaden können. Das Guidebook zu Cyberpunk 2020 steht euch dann als PDF zur Verfügung. Konsolen-Spieler finden die Inhalte bei GOG und können sie dort oder wahlweise direkt in GOG Galaxy abrufen. Ihr findet sie bei Cyberpunk 2077 unter den Punkt »Extras«.

Seid ihr mit Cyberpunk 2077 schon durch, könnt ihr ja Cyberpunk 2020 nutzen, um gemeinsam mit Freunden eure eigene Kampagne zu erzählen.