Cyberpunk 2077 wird nicht auf der E3 2019 spielbar sein

Vielleicht ging niemand wirklich davon aus, dass man Cyberpunk 2077 auf der kommenden E3 2019 spielen können würde - aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt! CD Projekt Reds Community Lead Marcin Momot erhielt auf Twitter zahlreiche Fan-Anfragen zu diesem Thema und erteilte nun entsprechenden Wunschträumen eine Absage: Nein, es gibt keine spielbare Demo auf der E3.

To answer many questions about the demo and whether or not @CyberpunkGame will be playable at E3 -- we are going to be hosting gameplay presentations (game played by us) in that cinema. — Marcin Momot (@Marcin360) May 23, 2019

Stattdessen werden die Entwickler selbst spielen und Cyberpunk 2077 auf der Kinoleinwand vorführen. So sind sie bereits auf der E3 2018 vorgegangen mit der ersten Gameplay-Demo von Cyberpunk. Diesmal wollen sie das Spiel aber nicht nur hinter verschlossenen Türen der Presse zeigen. Es soll auch öffentlich zugänglich sein, und zwar in der südlichen Halle des LA Convention Centers am Stand 1023. Dort könnt ihr vom 11. bis zum 13. Juni Cyberpunk 2077 besuchen.

Die öffentlichen Präsentationen und die privaten werden nicht identisch sein. Allerdings wollte Momot auf Nachfrage noch nicht verraten, wie genau sie sich unterscheiden werden.

Won't go into details now but these showings will be different. — Marcin Momot (@Marcin360) May 23, 2019

Sicher wissen wir nur, dass es laut den Entwicklern die wichtigste E3 aller Zeiten für CD Projekt Red werden soll. Gerüchten zufolge soll der Release-Termin des Spiels auf der Messe angekündigt werden. Wir haben bereits alle Hinweise zusammengetragen und analysiert, auf welches Datum sie hindeuten.

In jedem Fall werden wir für euch vor Ort sein und bis ins letzte Detail analysieren, was auch immer die Macher zum Spiel zeigen werden. Bereits letztes Jahr nahmen wir die E3-Demo so ausführlich auseinander wie kaum eine andere Website! Unsere umfangreiche Preview zu Cyberpunk 2077 ist also genau das richtige, um euch die Zeit bis zur diesjährigen Messe zu vertreiben!