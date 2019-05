Wann erscheint Cyberpunk 2077? Auf diese Frage gab es bislang noch keine offiziellen Antworten von Seiten der Entwickler von CD Projekt Red. Auf der E3 2019 könnte es nun aber soweit sein: Gerüchten zufolge erwartet uns auf der Spielemesse Anfang Juni sowohl ein (wenigstens grober) Release-Termin sowie ein neuer Gameplay-Trailer für das Sci-Fi-Rollenspiel.

Woher stammen diese Infos? Die Quelle dieses neuen Gerüchts ist ein ausführlicher Beitrag im NeoGAF-Forum von einem User namens Braldryr. Darin legt er dar, welche Pläne Microsoft in den kommenden 18 Monaten verfolgt, also bis Ende 2020. Um die Glaubwürdigkeit der Aussagen zu untermauern, postete Braldryr noch eine Serie an Fotos mit zig Visitenkarten und E3-Messebändchen, denn er sei jemand, »der Menschen kennt, manche würden sogar behaupten, zu viele Menschen.«

In seinem Posting unterscheidet er zwischen fünf Kategorien von »das wird mit Sicherheit passieren« bis hin zu »dazu gibt es Gerüchte«. Die Veröffentlichung von neuen Infos zum Cyberpunk-Release auf der E3 hat er in der ersten Kategorie eingeordnet, sprich bei den Dingen, die garantiert passieren werden.

Crunch wegen Cyberpunk? CD Projekt verspricht humane Arbeitszeiten

Cyberpunk 2077 - Screenshots ansehen

Was sagt er sonst noch voraus? Zu den weiteren Vorhersagen von Braldryr gehört unter anderem, dass auf der E3 2019 ein neuer Trailer zu Halo: Infinite gezeigt sowie dessen Release-Termin (Weihnachten 2020) verraten würde. Von Age of Empires 4 bekämen wir ebenfalls neues Gameplay zu sehen und der Release 2020 würde bestätigt. Nicht sicher, aber zumindest sehr wahrscheinlich wäre zudem noch die Ankündigung des nächsten Forza-Rennspiels. Und das sind nur die namhaftesten Titel, die in dem Post auftauchen.

Wie glaubwürdig sind diese Gerüchte? CD Projekt Red selbst hat bereits bestätigt, dass es auf der diesjährigen E3 irgendetwas Neues von Cyberpunk 2077 zu sehen gibt. Ein Release-Datum könnte durchaus zu den neuen Infos gehören, sicher sagen oder bestätigen können wir das aktuell allerdings noch nicht. Die Behauptungen von Braldryr klingen sinnvoll, auch da er mit den Fotos aus seinem Post (scheinbar) bewiesen hat, dass er gut vernetzt ist.

Doch an Visitenkarten und Messebändchen kommt man auch, wenn man keine tieferen Einsichten in die Pläne von Microsoft hat. Deshalb sind und bleiben all diese Infos vorerst nur Gerüchte, bis wir bei der E3-Pressekonferenz von Microsoft am 9. Juni die Wahrheit erfahren.

Wann kommt Cyberpunk 2077? Wir haben die Hinweise zum Release-Termin analysiert