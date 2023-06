Cyberpunk 2077: Entwicklungsstart für das Sequel steht jetzt offiziell fest

Die Show ist wohl noch längst nicht vorüber: Cyberpunk soll auch nach Phantom Liberty weitergehen.

Ist die Geschichte von Cyberpunk 2077 schon vorbei? Keineswegs, wenn es nach Entwickler CD Projekt Red geht! Noch 2023 erscheint das große Story-Addon Phantom Liberty und auch das Sequel ist bereits weit entfernt am Horizont zu sehen. Das verriet das Studio in einem aktuellen Finanzbericht.

Wir fassen euch alle wichtigen Infos zusammen, damit ihr auf dem neuesten Stand der Dinge seid.

Was ist bereits zu Projekt Orion bekannt?

Was wird Projekt Orion überhaupt für ein Spiel? Es soll sich bei Projekt Orion nicht nur um ein weiteres Spiel im Cyberpunk-Universum handeln, sondern tatsächlich um ein direktes Sequel. Allerdings ist noch unklar, was genau das bedeutet – ob wir etwa einen neuen Protagonisten kennenlernen und welche Charaktere zurückkehren könnten.

Wer entwickelt Projekt Orion? Das Entwicklerteam für Orion wird wohl riesig: Planmäßig sollen 350 bis 500 Leute am Spiel arbeiten, teils in den USA, teils unterstützt durch polnische Mitarbeitende. Diejenigen, die aktuell noch an Phantom Liberty arbeiten, werden nach und nach zu Orion weiterwandern. Ein Teil bleibt allerdings für Patches und Updates von Cyberpunk 2077 samt Erweiterung an Bord.

Wann startet die Entwicklung von Projekt Orion? Laut CD Projekts CEO Adam Kiciński sollen die Arbeiten am Cyberpunk-Sequel planmäßig im Jahr 2024 beginnen. Zunächst startet die Recherche-Phase, Planung und Konzeption, bevor es an die eigentliche Entwicklung geht – wir rechnen also frühestens 2027 damit, Konkretes zum geheimnisvollen Cyberpunk-Sequel zu sehen.

Bis wir mehr über Projekt Orion erfahren, könnt ihr ja mal eurer Fantasie freien Lauf lassen: Würdet ihr gern wieder als V spielen oder findet ihr, die Story um Johnny Silverhand und den Merc ist abgeschlossen? Hofft ihr auf einen ganz neuen Charakter, den ihr selbst erstellt, oder wollt ihr diesmal einen festen Protagonisten á la Geralt aus The Witcher?