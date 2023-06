Cyberpunk 2077 tourt jetzt um die ganze Welt, um euch das Addon Phantom Liberty vorzustellen

Rockstar Johnny taucht auch in Phantom Liberty wieder auf, wie Trailer bereits verraten haben.

Dass Musiker auf Tour gehen, um ihr neuestes Album vorzustellen, ist so normal wie die Knochenfräse beim Ripperdoc. Aber habt ihr schon mal von einer Welt-Tournee für einen Rollenspiel-DLC gehört? Wir auch nicht. Wobei Johnny Silverhand vermutlich der perfekte Frontman dafür wäre.

CD Projekt Red will im Juni 2023 in die große Werbeoffensive gehen und euch das erste (und einzige angekündigte) Story-Addon für Cyberpunk 2077 vorstellen. Was ist bisher bekannt?

Die Phantom Liberty Tour

Noch lässt sich das Entwicklerstudio nicht entlocken, was genau bei der Tour gezeigt wird oder wie Fans daran teilnehmen können. Wir wissen auch noch nicht, ob es sich um das immer gleiche Event an verschiedenen Orten handelt oder ob jedes Mal ein anderes Stück des Vorhangs über Phantom Liberty gelüftet wird.

Ziemlich sicher gibt es neue Trailer und Gameplay zu sehen, vielleicht sogar eine spielbare Demo? Darauf scheint zumindest ein Entwickler bei Twitter anzuspielen. Bis CD Projekt Red mehr verrät, bleibt das erstmal bloß Spekulation – aber lange kann es ja nicht mehr dauern, bis sie Details erklären.

Was immerhin bereits feststeht, sind die acht Tourstopps, die im Juni 2023 angesteuert werden:

Warschau (Polen)

Köln (Deutschland)

Tokio (Japan)

Peking (China)

Seoul (Korea)

São Paulo (Brasilien)

London (United Kingdom)

Dass die Tour keinen Stop in den USA einlegt, dürfte daran liegen, dass Phantom Liberty am 8. Juni bereits beim Summer Game Fest teilnimmt. Diesmal findet im Rahmen des Events auch eine Live-Show in Los Angeles statt.

Die Entwickler wollen mit der Tour laut eigener Aussage »sicherstellen, dass euer Enthusiasmus nicht verpufft« – es handelt sich also bewusst um eine Aktion, um den Hype um Phantom Liberty anzuschüren. Immerhin ist seit Patch 1.6 im September 2022 nichts Großes mehr bei Cyberpunk 2077 passiert, die Spielerzahlen bei Steam sind nach einem kurzen Aufschwung durch die Serie Edgerunners wieder deutlich abgesunken.

Wie steht ihr zur Idee einer weltweiten Gaming-Tour? Würdet ihr nach Köln fahren, um euch dort Phantom Liberty live und in Neonfarbe anzuschauen?