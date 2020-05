Einige Fans und professionelle Filmemacher arbeiten aktuell an einem Kurzfilm im Universum von Cyberpunk 2077. »Phoenix Program« kommt von den Machern des beliebten Star-Wars-Projekts Darth Maul: Apprentice und wird mithilfe von bekannten Cosplayern wie Maul_Cosplay in der Rolle von Johnny Silverhand gedreht.

Den ersten Teaser-Trailer zu Phoenix Program könnt ihr euch im Kopfteil dieses Artikels ansehen. Wann der fertige Fan-Film erscheinen wird, ist aktuell nicht bekannt, nachdem sich die Dreharbeiten aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie verzögerten.

Der Teaser-Trailer begeistert sogar CD Projekt Red: Auf Twitter machten die Entwickler hinter Cyberpunk 2077 und The Witcher 3: Wild Hunt auf den Kurzfilm aufmerksam und drückten unter anderem ihre Begeisterung für Regisseur Vi-Dan Tran aus.

How awesome is this?!



Action movie director @ViDanTran teamed up with a group of amazing cosplayers (including our friend @maul_cosplay!) to create a Cyberpunk 2077 fan film!



Check it out for yourself – they just released their first teaser (and we can't wait to see more): pic.twitter.com/IsOEkatypk