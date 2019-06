Keanu Reeves in Cyberpunk 2077: Wer ist Johnny Silverhand?

Die E3 2019 ist noch nicht einmal vorbei, doch schon jetzt hat Keanu Reeves die Show gestohlen: Der Schauspieler aus John Wick und The Matrix überraschte seine Fans durch einen Auftritt im neuen Story-Trailer zu Cyberpunk 2077. Im Rollenspiel von CD Projekt Red übernimmt er die Rolle des legendären »Rockerboy« Johnny Silverhand.

Wer ist Johnny Silverhand?

Doch wer soll Johnny Silverhand überhaupt sein? Und was er mit dem Protagonisten von Cyberpunk 2077 namens V zu schaffen? Fans des Tabletop-Rollenspiels Cyberpunk 2020 kennen Johnny Silverhand bereits: Bei ihm handelt es sich um einen legendären Charakter innerhalb der Spielwelt, der für seinen Privatkrieg gegen die Mega-Corporation Arasaka berüchtigt ist.

Bei den »Rockerboys« der Pen&Paper-Vorlage Cyberpunk 2020 handelt es sich um sogenannte »Poeten der Straße«, die gegen die Macht der Großkonzerne rebellieren und von den realen Punks der 80er Jahre inspiriert wurden. Die Klasse Rockerboy zeichnet sich vor allem durch ihr hohes Charisma sowie ihrem musikalischen Talent aus. Kein Wunder also, dass Johnny Silverhand bei seinen Fans so gut ankommt.

Das verrät der E3 2019-Trailer von Cyberpunk 2077 über die Story

Keanu Reeves in Cyberpunk 2077

Jetzt wird es allerdings ein bisschen undurchsichtig: Wer noch den Kanon von Cyberpunk 2020 im Kopf hat, weiß, dass Johnny Silverhand 2024 ums Leben kam. In der letzten Gameplay-Demo zu Cyberpunk 2077 wurde jedoch etabliert, dass Johnny Silverhand »vor einem Jahr« seinen letzten Ritt absolvierte - also 2076. Ob der Rockerboy bei einem Motorradunfall ums Leben kam oder in viel dubiosere Machenschaften verstrickt war, lässt sich aktuell nicht sagen.

Im neuen Cinematic-Trailer zu Cyberpunk 2077 wirkt Johnny Silverhand jedoch lebendiger denn je … oder doch nicht? Während seines Auftritts ca. bei Minute 03:30 flackert die Silhouette des von Keanu Reeves dargestellten Charakters, was vermuten lässt, dass V gar nicht dem »echten« Johnny Silverhand begegnet. Handelt es sich bei ihm um eine virtuelle Projektion, die möglicherweise nur V sehen kann?

Es wäre nicht auszuschließen, dass sich der Geist von Johnny Silverhand oder aber eine künstliche Intelligenz nach dessen Vorbild auf dem Chip befindet, den V für Auftraggeber Dexter DeShawn entwenden sollte. Vielleicht ist Johnny Silverhand zu diesem Zeitpunkt von Cyberpunk 2077 tatsächlich tot, führt seinen Krieg gegen Arasaka aber dennoch weiter.

Und dabei könnte V ins Spiel kommen: Wird Keanu Reeves in der Rolle von Johnny Silverhand also der virtuelle Begleiter von V? Vielleicht entwickeln die beiden ja eine ähnliche Dynamik wie Rhys und die Handsome-Jack-KI in Tales from the Borderlands.

Übrigens: Bei der Charakter-Erstellung von Cyberpunk 2077 kann sich der Spieler entscheiden, dass Johnny Silverhand der Kindheitsheld von Protagonist V wird. Dieses Detail ergänzt sich mit dem Samurai-Logo, dass Vs Jacke ziert: Johnny Silverhand war der Sänger und Lead-Gitarrist der Band Samurai, von der übrigens auch Songs in Cyberpunk 2077 zu hören sein werden. Ob die Keanu Reeves persönlich eingesungen hat, wissen wir im Moment leider nicht.

