Natürlich wird der Witcher-Entwickler CD Projekt sein neues Open-World-Rollenspiel Cyberpunk 2077 auf der Gamescom 2018 zeigen, und natürlich werden wir es dort anschauen, um alles zu berichten, was die Präsentation hergibt. Allerdings nur mit Worten.



Denn Cyberpunk 2077 wird in Köln ausschließlich hinter verschlossenen Türen gezeigt - und die knapp einstündige Gameplay-Demo, die CD Projekt an seinem Fachbesucher-Stand live vorspielt, darf nicht mitgefilmt werden.



Doch zwei Mitglieder von GameStar Plus können Cyberpunk 2077 in Köln live sehen.

Wir laden euch zu Cyberpunk ein!

Denn wir laden zwei Plus-User dazu ein, die Präsentation von Cyberpunk 2077 am Donnerstag, dem 23. August um 12 Uhr gemeinsam mit GameStar-Redakteur Michael Graf anzuschauen (Entscheidet selbst, ob das ein Vor- oder Nachteil ist :p).



Danach setzen wir uns am Business-Stand zur Fragerunde mit den Entwicklern zusammen, die ihr nach Lust und Laune über Cyberpunk 2077 löchern könnt.

Was ihr dafür tun müsst? Einfach an unserem Gewinnspiel teilnehmen!

Schreibt dazu bitte bis Freitag, dem 17. August um 10 Uhr eine E-Mail mit