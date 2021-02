Cyberpunk 2077: Mod räumt die unübersichtlichen Menüs auf

Die Fans von Cyberpunk 2077 sind derzeit dabei, mithilfe von Mods viele der Probleme des Spiels aus dem Weg zu schaffen. Denn manche Menüs sind durchaus unübersichtlich sortiert, weswegen ihr sie manchmal viel zu lange durchsuchen müsst. Ein Spieler schafft jetzt mit der »Sorted Menus Mod« Abhilfe.

Was bringt die Mod?

Bei den Änderungen handelt es sich komplett um Quality-of-Life-Verbesserungen. Ihr könnt euch auf bessere Sortierfunktionen einstellen. Zudem behebt das Mini-Addon einen kleinen Bug von Cyberpunk 2077.

Dialer Menü: Die alphabetische Sortierung funktioniert jetzt.

Die alphabetische Sortierung funktioniert jetzt. Messages Menü: Das linke Kontaktpanel lässt sich jetzt alphabetisch sortieren

Das linke Kontaktpanel lässt sich jetzt alphabetisch sortieren Quest Menü: Aktive Quests werden aufsteigend nach Level sortiert. Jede Levelgruppe die nach Name und abgeschlossene Quest sortiert ist, richtet sich zudem nach dem Timestamp.

Aktive Quests werden aufsteigend nach Level sortiert. Jede Levelgruppe die nach Name und abgeschlossene Quest sortiert ist, richtet sich zudem nach dem Timestamp. Shards Menü: Nutzt eine alphabetische Sortierung statt Timestamps.

So installiert ihr sie

Die Installation selbst ist ein wenig umständlicher. Denn Sorted Menus ist von einer anderen Mod abhängig. Zudem müsst ihr manuell eine Konfigurations-Datei anlegen und ausfüllen, damit sie funktioniert.

Lade Redscript herunter

Entpacke es in den Ordner Cyberpunk 2077/engine/tools

Erstellt die Datei Cyberpunk 2077/engine/config/base/scripts.ini mit einem Texteditor

In die schreibt ihr ohne die äußeren Anführungszeichen »[Scripts] EnableCompilation = "true"« und speichert sie

Entpackt die »Sorted Menues Mod« in den Cyberpunk-2077-Ordner

Aufpassen vor Patches! Wenn ein neuer offizieller Patch für das Spiel veröffentlicht wird, solltet ihr überprüfen, ob die Datei Cyberpunk 2077\r6\cache\final.redscripts aktualisiert wurde. Sollte das der Fall sein, löscht die Datei, bevor ihr das Spiel startet.

Mehr Mods für Cyberpunk 2077

Der Entwickler der »Sorted Menus Mod« hat in der Vergangenheit bereits weitere kleinere Verbesserungen veröffentlicht. So entfernte er die Intro-Videos des Spiels, nahm Änderungen am Zeitverlauf im Spiel vor und lässt euch die Farbe des Benutzerinterface ändern.

Wir haben uns zudem ganze neun Mods etwas genauer angesehen, die unter anderem eine bessere Optimierung gewährleisten wollen, die Konfiguration des Spiels aufmöbeln, oder einfach die Grafik beziehungsweise das Gameplay verbessern.

Wer hingegen seinen oder seine V hübscher gestalten will, wird in unserer Liste der zehn besten kosmetischen Mods fündig. In der dreht sich alles um neue Designmöglichkeiten für euren Protagonisten.

Zwischenzeitlich veröffentlichte der Entwickler von Cyberpunk 2077 zudem offizielle Mod-Unterstützung. Wir erklären euch, auf welche Tools ihr dadurch Zugriff habt und was genau diese können.