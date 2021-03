Cyberpunk 2077: Fan zeigt wie Night City als Miniaturstadt aussieht

Link zum Reddit-Inhalt

Ende März 2020 stellten wir euch eine Miniatur-Version von Red Dead Redemption 2 vor. Jetzt machte sich der Cyberpunk 2077-Fan MagierMo daran, diesem Werk nachzueifern. Entsprechend hat er prompt eine Miniatur-Version von Night City erstellt, die sich den so genannten Tilt-Shift-Effekt zunutze macht.

Was ist ein Tilt-Shift-Effekt?

Dieser Effekt wird in der Realität über ein Tilt-und-Shift-Objektiv erzeugt. Darüber lassen sich vereinfacht gesagt Linse und Bildebene unabhängig voneinander verschieben und schwenken. Das kann dafür genutzt werden, um ein ganzes Foto gleichmäßig in den Fokus zu rücken, ermöglicht aber auch künstlich eine Miniatur-Model-Wirkung zu erzielen, indem man die Perspektive erweitert