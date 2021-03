Cyberpunk 2077: Erste Infos zu Patch 1.2 - das steckt drin

Kaum fragen wir euch, was ihr gern in Patch 1.2 sehen würdet, legt CD Projekt Red nach: Die Entwickler haben erste Infos zum Update für Cyberpunk 2077 veröffentlicht. Die Liste ist zwar noch nicht vollständig, geht aber für einige Spieler besonders lästige Probleme an.

Die ersten Details zu Update 1.2 werden als humorvolle Einblicke in das Leben in Night City präsentiert. In der Ingame-News-Sendung verstecken sich aber viele Verbesserungen, die sich die Spieler sehnlichst gewünscht haben.

Keine Polizisten aus dem Nichts mehr: Die plötzlich spawnenden NCPD-Mitarbeiter waren für viele Spieler nicht nur ein Immersionsbruch, sondern auch spielerisch lästig. Nach dem Update sollen sich die Gesetzeshüter logischer verhalten und erst nach einiger Zeit am Tatort eintreffen. Außerdem nutzen sie Drohnen, um die Lage vorher zu checken.

Verbesserungen an der Fahrzeugsteuerung: Viele Spieler haben aktuell laut CD Projekt ein Problem mit der Steuerungsgeschwindigkeit beim Fahren - gerade mit Maus und Tastatur und bei geringen Framerates lassen sich Fahrzeuge schlecht kontrollieren. Ein neuer Schieberegler für die Steuerempfindlichkeit unter Optionen soll Abhilfe schaffen.



Die Steuerungsgeschwindigkeit soll bei niedrigen Bildfrequenzen jetzt zudem konsistent bleiben. Außerdem wurden einzelne Fahrzeuge, die besonders große Probleme machten, nochmal gezielt angepasst.

Autos bleiben seltener stecken: Wer in Cyberpunk mit Vollgas irgendwo reinbretterte oder einfach ungünstig parkte, konnte sein Auto aus dieser Situation teils nicht mehr befreien. Dann half nur zwei Straßen weiter zu laufen und sein Auto zu »rufen« oder sich ein anderen Fahrzeug zu mopsen. In Zukunft soll sich das ändern: Habt ihr euer Fahrzeug in eine missliche Lage manövriert, könnt ihr es nun beim auf der Stelle beschleunigen drehen oder die Räder bewegen, um wieder auf festen Boden zu kommen.

Keine ungewollten Sprünge mehr: Wer eine Bewegungstaste doppelt antippt, weicht aus. Das sorgte bei vielen Spielern für ungewollte Sprungmanöver und teils sogar unfreiwillige Tode. Diese Funktion könnt ihr mit Patch 1.2 deaktivieren und dann einfach über das doppelte Betätigen der Ducktaste (standardmäßig »C«) ausweichen. Vergleichbare Probleme mit anderen Tastaturbelegungen sollen kommende Patches noch angehen.

Das ist aber längst nicht alles. Patch 1.2 wurde unter anderem verschoben, weil das Update das bisher größte für Cyberpunk 2077 werden soll, aber auch aufgrund des unschönen Hackerangriffs, der für uns keinerlei Respekt oder Lob verdient hat. Wir dürfen also auf jeden Fall noch mit deutlich ausführlicheren Patch Notes rechnen, wenn es soweit ist.

Wann erscheint Patch 1.2 für Cyberpunk?

Ein konkretes Release-Datum zum Update gibt es noch nicht. Bisher war von der zweiten Märzhälfte die Rede, die haben wir inzwischen aber schon erreicht. Bleibt abzuwarten, ob CD Projekt Red den Patch noch auf April verschiebt. Wahrscheinlicher erscheint uns aber ein Release in der kommenden Woche. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden!

Dass ihr Cyberpunk 2077 trotz seiner Macken liebt, haben wir jetzt schwarz auf weiß: Bei unserer Umfrage zu den besten Spielen 2020 hat das Rollenspiel für die GameStar Community mit weitem Abstand gewonnen:

Bei GameStar Plus analysieren wir dabei gleich noch mit, was eure Wahl mit einem gewissen Rüdiger zu tun hat.