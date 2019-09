Cyberpunk 2077 bekommt offiziell Multiplayer und kostenlose DLCs

Bisher wussten wir nur, dass CD Projekt ausgiebige Recherche und Entwicklungstests im Breslauer Studio betreibt, um eventuelle Multiplayer-Komponenten für Cyberpunk 2077 auf den Weg zu bringen. Doch offenbar waren diese ersten Tests erfolgreich: Die Entwickler bestätigen nun offiziell und verbindlich, dass das Cyberpunk-Rollenspiel einen Mehrspieler-Part erhält. Wenn auch nicht zum Release im April 2020.

Der Multiplayer wird erst nach der Veröffentlichung als DLC nachgereicht. Und übrigens nicht nur der: Im gleichen Tweet-Thread bestätigen die Entwickler weitere DLCs für die eigentliche Kampagne. In bester Witcher-Tradition werden diese kleineren Post-Launch-Inhalte kostenlos sein (was nicht heißt, dass es kein kostenpflichtiges Addon geben könnte).

1/2 Until now, the only thing we said about multi was that it was in R&D. As we’re getting closer to launching ‘single player’ Cyberpunk 2077 in Apr. 2020, we’d like to confirm that multiplayer's in the works! If you feel like lending us your skills apply: https://t.co/QQV6qsuvhk pic.twitter.com/GHbiS5N3DT