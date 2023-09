Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - Stellt eure Fragen an unsere Tester

Was wollt ihr über Cyberpunk 2077: Phantom Liberty wissen? Schreibt's in die Kommentare!

Chooms, es wird Zeit, eure Cyberdecks zu entstauben, Smart-Links zu verknüpfen und eure Mantis-Klingen zu wetzen: Cyberpunk 2077 geht nämlich in die nächste Runde - und das gleich zweimal! Am 21. September erscheint bereits das kostenlose Mega-Update 2.0 für alle, am 26. September folgt dann das langerwartete Addon Phantom Liberty.

Euch liegen bestimmt viele spannende Fragen zum neuen Update und der großen Erweiterung auf der Zunge. Wie gut, dass wir bereits seit über einer Woche fleißig dabei sind, die neuen Inhalte für euch auf Synth-Herz und -Nieren zu testen.

Schreibt uns deshalb jetzt in die Kommentare, was ihr gerne wissen möchtet! In einem Video beantworten GameStar-Testerin Natalie Schermann und GamePro-Kollegin Linda Sprenger eure drängendsten Fragen im Gespräch mit Géraldine Hohmann!

Was wollt ihr zum neuen Update 2.0 wissen? Interessiert ihr euch für das überarbeitete Skill- und Cyberware-System? Oder wollt ihr mehr über die Polizei-Verfolgungen wissen? Vielleicht wartet ihr ja einfach nur gebannt auf Phantom Liberty und wollt wissen, ob sich die Erweiterung lohnt? Packt eure Fragen bis spätestens 20. September um 15 Uhr in die Kommentare!

Unsere Tester Natalie und Linda haben bereits hunderte von Stunden in Cyberpunk 2077 gesteckt und auch jetzt wieder das ganze Spiel durchgespielt, um euch tiefe Einblicke in das Rollenspiel zu geben.

Übrigens: Unser Nachtest samt neuer Wertung für Cyberpunk 2077 und der Test mit Wertung für Phantom Liberty erscheinen ebenfalls beide am 20. September um 17 Uhr:

Alle Infos zum Video

Bis wann? Stellt eure Fragen bis 20. September 15 Uhr

Wann gibt es das Video? Das Video zur Wertungsdiskussion soll bereits am 21. September auf GameStar.de und YouTube erscheinen.

Das Video zur Wertungsdiskussion soll bereits am 21. September auf GameStar.de und YouTube erscheinen. Wer? Host Géraldine Hohmann löchert GameStar-Testerin Natalie Schermann und GamePro-Mittesterin Linda Sprenger mit euren Fragen

Jetzt seid ihr dran! Stellt eure Fragen zu Phantom Liberty und Update 2.0 einfach in den Kommentaren unter diesem Artikel und wir beantworten sie so gut es geht in unserem Wertungs-Talk.