Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Wie spielt sich Update 2.0? Und lohnt sich Phantom Liberty? Das beantworten euch bald zwei Test.

Hey, Chooms! Juckt es euch auch schon in den Mantisklingen? Der Release von Phantom Liberty steht schon in den Startlöchern. Am 26. September erscheint das erste (und einzige) Addon für Cyberpunk 2077 - und hat auch noch das kostenlose Riesen-Update 2.0 im Gepäck.

Wie anders spielt sich Cyberpunk 2077 nach Update 2.0 und lohnt sich der DLC Phantom Liberty überhaupt? Diese Fragen werden wir euch schon am 20. September um 18 Uhr beantworten. Und zwar - Überraschung! - in gleich zwei Tests!

Natalie Schermann Natalie verfolgt die Entwicklung von Cyberpunk 2077 bereits seit Release und spielte in alle großen Updates rein. Zu Patch 1.5 schrieb sie ihren ersten Nachtest. Für Update 2.0 und Phantom Liberty startet sie ihren mittlerweile fünften Durchlauf, zum ersten Mal mit einem männlichen V (natürlich nur wegen Panam Palmer!). Auch ohne Optik-Cyberware wirft sie einen genau Blick auf die Änderungen und Neuerungen, um euch nächste Woche mit gleich zwei Tests zu erfreuen.

Wann erscheinen unsere Tests?

Meine Kollegen und ich spielen schon fleißig Update 2.0 und das Addon Phantom Liberty. Da der Patch dieses Mal viele grundlegende Features am Basisspiel verändert, haben wir beschlossen, diesmal gleich zwei Tests zu tippen.

So können wir euch nicht nur bestmöglich bei eurer Kaufentscheidung zum DLC unterstützen, sondern auch ein ausführliches Update über den Stand des Hauptspiels ohne Addon geben.

So haben beide Tests auch einen klaren Fokus: Der Nachtest setzt sich damit auseinander, wie sich die neuen Mechaniken in das bereits existierende Spiel einfügen. Der Addon-Test kann sich dann auf Story und alle Shenanigans in Dogtown konzentrieren.

Die finalen Wertungen gibt es bereits nächste Woche:

20. September, 17 Uhr: Cyberpunk 2077 Nachtest: Wie gut ist Update 2.0?

Cyberpunk 2077 Nachtest: Wie gut ist Update 2.0? 20. September, 17 Uhr: Phantom Liberty im Test: Lohnt sich das große Addon?

Phantom Liberty im Test: Lohnt sich das große Addon? 20. September, 17 Uhr: Technik-Check zu Performance und Grafik mit Update 2.0

Technik-Check zu Performance und Grafik mit Update 2.0 21. September: Tuning-Guide mit Tipps zu den besten Einstellungen auf PC

Tuning-Guide mit Tipps zu den besten Einstellungen auf PC 25. September, 13 Uhr: Neues Test-Video zu Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Neben Tests könnt ihr euch auch auf eine Themenwoche rund um Cyberpunk 2077 freuen. Wir arbeiten für euch an Guides, Talks, Kolumnen, einer Buch-Rezension und vielen weiteren tollen Geschichten! Als Einstimmung könnt ihr ja schonmal in folgenden Podcast reinhören:

1:16:58 Was ist bei Cyberpunk 2077 schiefgelaufen? - Wir sprechen mit CD Projekt

Was steckt in 2.0 und Phantom Liberty?

Phantom Liberty ist ein großer DLC, der neben dem neuen Stadtgebiet Dogtown auch viele neue Handlungskapitel, Quests, Charaktere, Bossfights und einen exklusiven Skilltree für euren Relic mitbringt.

Als kostenloses Update gibt es unter Anderem neu designte Skillbäume und Perks, ein überarbeitetes Cyberware-System, Verfolgungsjagden und Kämpfe in Autos, ein neues Polizei-System, und und und. Genaueres könnt ihr hier nachlesen:

Freut ihr euch auf das Addon? Oder werdet ihr erstmal nur in Update 2.0 reinspielen? Vielleicht wollt ihr Cyberpunk 2077 jetzt auch zum allerersten Mal anfangen. Schreibt uns doch eure Meinung und eure Gedanken in die Kommentare! Ich muss nun fix weiter, mein Cyberdeck und Katana warten auf mich - und zwei Tests schreiben sich auch nicht von alleine!