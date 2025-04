Oblivion Remastered: So bekommt ihr eine mächtige Rüstung, die gar nichts wiegt!

Da unser Spielcharakter noch nicht das nötige Level für Daedrische Rüstung erreicht hat, muss hier ein Bild der Shivering-Isles-Rüstung herhalten.

Das Tragelimit ist in The Elder Scrolls 4: Oblivion gerade zu Spielbeginn ein nerviges Thema. Kaum habt ihr ein paar Gegner gelootet, seid ihr überladen und kommt plötzlich nicht mehr voran. Das Oblivion Remaster lässt euch nun zwar zumindest gehen; Schnellreisen, Sprinten und Springen funktionieren aber immer noch nicht.

Wie praktisch, dass es in Oblivion Remastered einen Exploit gibt, mit dem ihr schon kurz nach Spielbeginn eine Rüstung erhalten könnt, die rein gar nichts wiegt!

Und das Allerbeste daran: Sie ist daedrisch. Wer deadrische Rüstungen haben will, muss in Oblivion normalerweise eine ganze Weile lang grinden. Die Rüstung ist eigentlich für höhere Spielerlevels vorgesehen.

Wie geht kommt ihr an die schwerelose Daedra-Rüstung?

Um die gewichtslose Rüstung zu erhalten, nutzt ihr in Oblivion einen Exploit mit Gebundenen Rüstungen aus. Das sind Rüstungen, die ihr an verschiedenen Runensteinen im Spiel erhalten könnt. Normalerweise sind diese Items zeitlich begrenzt. Läuft der Zauber ab, werden die Rüstungen wieder aus eurem Inventar entfernt. Allerdings gibt es einen Trick, sie dauerhaft zu behalten.

Zunächst müsst ihr die einzelnen Rüstungsteile dafür beschwören. Wo ihr die entsprechenden Runensteine findet, verrät euch eine interaktive Community-Karte. Nachfolgend haben wir je einen sicheren Fundort aufgelistet:

Bogen und Helm: Sidri-Ashak-Runenstein nordwestlich von Anvil. Ihr findet ihn gleich beim Oblivion-Tor nordwestlich des Stadttores.

Sidri-Ashak-Runenstein nordwestlich von Anvil. Ihr findet ihn gleich beim Oblivion-Tor nordwestlich des Stadttores. Claymore/Axt und Harnisch: Reman-Runenstein südöstlich von Kvatch. Ihr findet ihn südlich der Straße nach Skingrad in der Nähe von Fort Istrius.

Reman-Runenstein südöstlich von Kvatch. Ihr findet ihn südlich der Straße nach Skingrad in der Nähe von Fort Istrius. Dolch/Steitkolben und Handschuhe: Hestra-Runenstein nördlich von Bruma. Ihr findet ihn zwischen Nordtor und Wolkenherrscher-Tempel.

Hestra-Runenstein nördlich von Bruma. Ihr findet ihn zwischen Nordtor und Wolkenherrscher-Tempel. Stiefel und Beinschienen: Die Zauber müsst ihr bei Alberich Litte in der Magiergilde in Chroll kaufen

Wenn ihr die Gebundenen Rüstungsitems nun behalten wollt, müsst ihr dafür sorgen, dass sie Schaden nehmen. Kämpft also in der Nähe gegen eine Ratte, Schlammkrabbe oder beschwört euch einen Gegner per Magie. Hat das Item weniger als 100 Prozent Haltbarkeit, könnt ihr mit dem Reparaturhammer reparieren. Das Reparieren erlaubt euch, Gebundene Rüstungen aus eurem Inventar zu entfernen.

Legt die Rüstungen und Waffen auf den Boden und wartet ab, bis der Beschwörungstimer für die Gebundene Rüstung abgelaufen ist. Statt zu verschwinden, bleiben die reparierten und abgelegten Items erhalten. Voilà, nun habt ihr eure eigene Daedrische Rüstung. Und weil es sich dabei eigentlich um beschworene Gegenstände handelt, haben die einzelnen Rüstungsteile überhaupt kein eigenes Gewicht.

Jetzt habt ihr deutlich mehr Tragekapazität für anderen Loot frei, den ihr bei Händlern verkaufen könnt. Denn gerade zu Spielbeginn ist das Geld in Oblivion rar gesät. Mehr interessante News zum Oblivion Remaster findet ihr in der obigen Linkbox. Wir werkeln derweil fleißig an unserem Test zur Remastered-Fassung des vierten Elder-Scrolls-Teils.