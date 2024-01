Daggerfall Unity optimiert Grafik, Gameplay und Fehlerchen aus dem Rollenspielklassiker. Mit kompatiblen Mods wird's sogar noch hübscher.

1996 erscheint Daggerfall, Bethesdas zweite Open World im The-Elder-Scrolls-Universum, die mit stolzen 487.000 Quadratkilometern etwa der zweifachen Größe von Großbritannien entspricht.

2003 beginnt der Australier Gavin Clayton damit, Tools und Mods für das Rollenspiel zu basteln, um den Klassiker für die moderne Zeit zu erhalten. 2014 startet er das Projekt Daggerfall Unity, ein komplettes Remake von The Elder Scrolls 2.

Ende 2023 geht endlich Version 1.0 seines Fan-Projekts zum gefeierten Rollenspiel live - und das komplett kostenlos.

Was ist Daggerfall Unity?

Über 20 Jahre hat der Entwickler an Mods und Tools zum Rollenspiel gewerkelt, um ein stabiles Durchspielen zu ermöglichen. Nach zahlreichen Zwischenschritten und Neuansätzen beginnt vor zehn Jahren das Projekt Daggerfall Unity, ein Nachbau der Daggerfall-Engine, an dem er mit einer Gruppe von Bethesda-Fans zusammenarbeitet.

Das Remake verbessert nicht nur Grafik und Performance des Rollenspiels, sondern bügelt auch zahlreiche Fehler des wundervollsten Bugfests aller Zeiten aus - wie Jochen Gebauer den Klassiker zu seinem 20. Jubiläum so schön taufte.

Außerdem hält das Remake noch weitere Features bereit:

moderne Beleuchtung

hohe Auflösung mit optionalem Retro-Modus (320x640/640x400)

überarbeitete Grafik und Gameplay durch Mod-Integration

flüssigere First-Person-Steuerung

zahlreiche Quality-of-Life-Verbesserungen

Übersetzungen dank Community-Support

Wie installiere ich Daggerfall Unity?

Um das Fan-Remake spielen zu können, benötigt ihr das Originalspiel - das bekommt ihr auf Steam mittlerweile ebenfalls umsonst. Dann könnt ihr die neueste Version 1.0.0 von Daggerfall Unity herunterladen und in einen eigenen Ordner entpacken. Wenn ihr Daggerfall Unity.exe ausführt, solltet ihr jetzt den Pfad eingeben können, wo ihr eure Spieledateien geparkt habt. Wenn alles richtig verbunden ist, solltet ihr nun die optimierte Version des Rollenspiels starten können. Eine genauere Beschreibung der Verknüpfung beider Spiele findet ihr in dieser Installations-Anleitung zu Daggerfall Unity.

Wir haben bereits vor ein paar Jahren einen ausführlichen Blick auf das Projekt geworfen und in eine frühere Version reinspielen können. Falls ihr vor dem Spielen ein paar ausführlichere Eindrücke lesen wollt, dann schaut doch in unsere Preview rein.

Darin empfiehlt euch unser Autor Mario Donick außerdem weiterführende Grafik- und Gameplay-Mods (Disclaimer: Es kann natürlich sein, dass einige Mods nicht mehr mit Version 1.0 kompatibel sind):

Was haltet ihr von dem Fan-Remake? Werdet ihr euch Daggerfall Unity holen - oder habt ihr das vielleicht sogar schon in einer früheren Version gespielt? Nehmt ihr das Remake vielleicht sogar zum Anlass, The Elder Scrolls 2 nachzuholen und zum ersten Mal Hammerfall und Hochfels zu erforschen? Schreibt es uns doch gerne in die Kommentare!