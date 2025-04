Dandadan: Einer der aktuell besten Animes bei Netflix bekommt eine zweite Staffel und dazu gibt's schon einen Trailer

Momo und Okarun stecken auch in DanDaDan Staffel 2 wieder bis zum Hals in übernatürlichen Problemen.

Die Anime-Serie DanDaDan war Ende 2024 einer der großen Streaming-Erfolge auf Netflix. Der alberne Plot rund um die gestohlenen Kronjuwelen von Hauptfigur Okarun wurde zum Meme; das Intro der japanischen Hip-Hop-Gruppe Creepy Nuts war auf Social Media quasi unumgänglich.

Kein Wunder also, dass die Verantwortlichen gleich nach dem Ende der ersten Season eine Fortsetzung der Action-Serie ankündigten.

Die zweite Staffel entsteht wie schon ihr Vorgänger beim Animationsstudio Science Saru und hat jetzt einen Releasetermin: Los geht es am 3. Juli 2025 auf den Streamingdiensten Crunchyroll und Netflix.

Der Publisher ADN hat zudem eine Kinoveröffentlichung geplant, bei der drei Folgen auf einmal gezeigt werden sollen. Hierzu wurden allerdings noch keine näheren Details kommuniziert.

Zusätzlich zu dieser Ankündigung wurde nun auch ein neuer Trailer zur zweiten Staffel veröffentlicht, der euch auf die kommenden Ereignisse und einen neuen Schurken einstimmt.

Worum geht's in Dandadan?

Momo Ayase glaubt nicht an Aliens, dafür aber an Geister. Bei ihrem Mitschüler, dem Außenseiter Ken Takakura, genannt Okarun, ist es genau andersherum - er sieht die Existenz von UFOs und Aliens als wissenschaftlich erwiesen an; Geister hält er aber für Humbug.

Daher gehen die beiden eine Wette ein: Wer den jeweils anderen vom Gegenteil, also der Existenz von Aliens oder Geistern überzeugen kann, soll den Verlierer für einen Tag herumkommandieren dürfen. Womit Momo und Ken nicht gerechnet haben: Beide liegen richtig.

Im Zuge ihrer ersten Begegnung mit dem Übernatürlichen erhalten Momo und Okarun besondere Kräfte. Letzterer kann etwa zeitweise in eine Dämonengestalt wechseln. Allerdings wird er dafür vom Geist von Turbo-Granny seiner Männlichkeit beraubt. Ihr merkt schon, der Plot von DanDaDan ist herrlich dämlich; die Serie nimmt sich selbst nicht besonders ernst. Fans lieben sie genau deswegen.

Was erwartet uns in Staffel 2?

Staffel 2 soll nahtlos an den Vorgänger anschließen und adaptiert den sogenannten »Cursed House«-Arc des zugrundeliegenden Mangas. Darin besuchen Momo und Okarun das Haus von Momos Kindheitsfreund Jiji. Dummerweise hat sich hier ein weiteres übernatürliches Wesen, das Böse Auge, eingenistet.

Der Fluchgeist hat von Jijis Körper Besitz ergriffen und verfolgt unsere beiden Helden kreuz und quer durch das scheinbar ausweglose Haus. Okarun und Momo müssen nun nicht nur den Geist besiegen, sondern auch dafür sorgen, dass Jiji im Kampf nicht zu Schaden kommt. Denn trotz seiner Besessenheit ist sein Körper noch immer sterblich.