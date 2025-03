Daredevil: Born Again kündigt in Folge 3 die Rückkehr eines großen Fanlieblings an - mit einem Haken

Wir erklären euch, was sehr wahrscheinlich am Ende von Folge 3 passiert. Bildquelle: Disney / Marvel Studios

Tschuuu-tschuuu! Hört ihr ihn? Das ist der Spoiler-Zug! Wenn ihr keine Fahrkarte habt, solltet ihr jetzt lieber noch aussteigen. Denn sobald er einmal losgefahren ist, erfahrt ihr, wie Folge 3 von Daredevil: Born Again ausgeht. Sagt dem Schaffner später nicht, ihr hättet davon nichts gewusst!

Ist er es wirklich? Episode 3 von Daredevil: Born Again endete mit einem richtig fiesen Cliffhanger. Fans zerbrechen sich nun darüber den Kopf, ob der Unbekannte wirklich der ist, der er dem Symbol auf seinem Oberteil nach zu sein scheint.

Die Rede ist von Frank Castle (Jon Bernthal), vielen besser bekannt unter seinem Pseudonym: der Punisher. Seine Rückkehr in den Daredevil-Kosmos scheint durch das Ende von Folge 3 nun klare Sache zu sein. Wir sagen aber: Nicht so schnell! Denn es gibt klare Indizien, die dagegen sprechen, dass dieser Halunke in Folge 3 wirklich schon Frank ist.

Ein Happy End von kurzer Dauer

In Folge 3 von Born Again wird der zu Unrecht wegen Mordes an einem Polizeibeamten angeklagte Hector Alaya (Kamar de los Rayas) von den Geschworenen freigesprochen.

Das verdankt der nachts als Superheld namens White Tiger agierende Ehemann nicht nur einem tollen Plädoyer von Matt Murdock (er ist halt ein richtig guter Anwalt), sondern auch seiner im Zeugenstand demonstrierten ehrenhaften Haltung, dass er nicht wegsehen kann, wenn Unrecht geschieht.

Hector Alaya ist der White Tiger - ein selbstloser Maskierter, der aus dem Wunsch heraus, das Richtige zu tun, handelt. Bildquelle: Disney / Marvel Studios

Ende gut, alles gut? Nein, leider nicht. Als Hector Alaya sich in der darauffolgenden Nacht das White-Tiger-Kostüm überzieht und einem Hilferuf in einer dunklen Straße entgegeneilt, wird er mit einem Kopfschuss aus nächster Nähe ermordet.

Als sich der Täter der Kamera zuwendet, sehen wir auf dem Oberteil das ikonische Totenkopf-Emblem des Punishers.

Wer hat White Tiger wirklich auf dem Gewissen?

Bereits seit dem offiziellen Trailer wissen wir: Frank Castle (wieder gespielt von Jon Bernthal) wird in Born Again einen Auftritt haben. Auf den ersten Blick würde ein Teaser auf seine Rückkehr am Ende von Folge 3 also Sinn ergeben.

Tschuuu-tschuuu! Da ist der Spoiler-Zug wieder! Er möchte euch daran erinnern, dass wir uns nun auch potenziell zukünftigen Ereignissen in Born Again widmen, um die Geschehnisse in Folge 3 korrekt einzuordnen. Letzte Chance, jetzt noch das Abteil zu verlassen!

Aber so einiges an dieser Tat stimmt einfach nicht mit Franks zugegeben sehr eigenwilliger Vorstellung von Moral und Ethik überein:

Kein Feigling : Frank Castle ist ein Mann, der die direkte Konfrontation sucht. Er tritt seinen Widersachern von Angesicht zu Angesicht entgegen und würde nicht im Schatten kauern und darauf warten, dass er ungesehen zuschlagen kann.

: Frank Castle ist ein Mann, der die direkte Konfrontation sucht. Er tritt seinen Widersachern von Angesicht zu Angesicht entgegen und würde nicht im Schatten kauern und darauf warten, dass er ungesehen zuschlagen kann. Kein Grund : Der Punisher übt Selbstjustiz, schert sich nicht um Gesetze und hat sich zum Ziel gesetzt, Kriminelle mit reichlich Feuerkraft, dem Messer oder auch mit den bloßen Händen auszuschalten. Hector Alaya als White Tiger sorgt auf den Straßen ebenfalls für Ordnung. Es gibt schlicht keinen Grund, weshalb Frank ihn aus dem Weg räumen wollen würde.

: Der Punisher übt Selbstjustiz, schert sich nicht um Gesetze und hat sich zum Ziel gesetzt, Kriminelle mit reichlich Feuerkraft, dem Messer oder auch mit den bloßen Händen auszuschalten. Hector Alaya als White Tiger sorgt auf den Straßen ebenfalls für Ordnung. Es gibt schlicht keinen Grund, weshalb Frank ihn aus dem Weg räumen wollen würde. Kein gutes Vorgehen: Frank hätte mitbekommen, dass Hector Alaya von Matt als Anwalt verteidigt wird. Da der Punisher um die wahre Identität des Teufels von Hell's Kitchen weiß, hätte er vor seiner Tat auf jeden Fall den Kontakt zu Matt aufgenommen, um ihn zur Rede zu stellen.

Wir sind uns deshalb sicher: Der Mann am Ende von Folge 3 war nicht der echte Punisher. Aber wer war es denn dann?

Brutal, düster, unberechenbar: Frank Castle ist vieles - ein Typ, der feige aus dem Schatten heraus agiert, aber gewiss nicht. Bildquelle: Disney / Marvel Studios

Die Polizei, dein Freund und Helfer Henker

Bereits in den ersten beiden Folgen und vor allem während des Gerichtsverfahrens gegen Hector Alaya haben wir gesehen, dass es innerhalb der New Yorker Polizei einige Beamte gibt, die zur Selbstjustiz neigen und dafür auch nicht vor Gewalt zurückschrecken. Ihr Erkennungszeichen: ein Punisher-Tattoo am Körper, meist am Hals oder auf dem Unterarm.

Diese Gruppierung innerhalb der Behörde verehrt Frank Castle für dessen Einstellung, das Gesetz in die eigene Hand zu nehmen - dabei haben sie keine Ahnung, warum Castle so handelt und wie genau er tickt. Die Folge: Sie eifern ihrem Vorbild zwar nach, ziehen seinen Namen aber zugleich in den Schmutz.

Da Hector Alaya als angeblicher Mörder eines Kollegen freigesprochen wurde, liegt der Schluss nahe, dass einer der Punisher-Anhänger innerhalb der Polizei am Ende den tödlichen Schuss abgibt.

Bereits in Folge 2 sehen wir, dass einige Cops das Totenkopf-Emblem an ihrem Körper tragen. Bildquelle: Disney / Marvel Studios

Eine Geschichte, die leider nicht nur Fiktion ist

Wer jetzt denkt, diese Selbstjustiz der Polizei sei reine Fiktion der Drehbuchautoren von Born Again, der irrt sich leider. Marvel greift hier - wahrscheinlich bewusst - eine Geschichte auf, die in den USA tatsächlich passiert ist.

Erstmals kamen im Jahr 2020 im Zuge der Black-Lives-Matter-Proteste Vorwürfe auf, dass US-amerikanische Polizisten und Militärangehörige, die durch rassistische oder rechtsradikale Taten aufgefallen waren, ein an das Punisher-Logo von Marvel angelehntes Symbol auf ihren Uniformen trugen.

Als im Jahr 2021 der Sturm auf das Kapitol erfolgte, waren erneut Beamte mit dem Emblem zu sehen.

Marvel wurde von Fans aufgefordert, das Punisher-Logo zu ändern - was der Comic-Riese im Jahr 2022 auch tat. Seitdem erinnert das Symbol eher an einen Oni, einen japanischen Dämon.

In Born Again hingegen sehen wir noch das alte Punisher-Symbol. Vor allem wohl deshalb, um die missbräuchliche Nutzung seitens der Polizeibeamten zu beleuchten - und damit ein Stück realer Geschichte nachzuerzählen.

Übrigens: Bereits im Jahr 2018 hatte Frank Castle im Comic eine klare Botschaft an alle Polizisten, die sein Symbol zweckentfremden.

Fans des von Jon Bernthal verkörperten Frank Castle können sich übrigens auch nach Born Again auf ein Wiedersehen mit dem gemeingefährlichen Rabauken machen. Der Schauspieler hat nämlich bereits bestätigt, dass für das Jahr 2026 ein eigenes Punisher-Special für den Streamingdienst Disney Plus geplant ist. Worum genau es darin gehen wird, ist aber noch nicht bekannt.