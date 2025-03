Zu Avengers 5 und 6 sind erste Bilder geleakt und die liefern richtig viele Story-Details

Geleakte Concept Arts liefern und schon jetzt eine gute Vorstellung davon, worum genau es in Avengers: Doomsday und Secret Wars gehen wird. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

2026 kehren die Avengers auf die große Leinwand zurück, um sich in Doomsday und Secret Wars gegen einen neuen Bösewicht mit vertrautem Gesicht zu stellen: Robert Downey Jr. als Doctor Doom.

Während die Kinostarts von Avengers 5 und 6 noch ein Weilchen auf sich warten lassen, sind schon jetzt erste Bilder zu den kommenden Marvel-Highlights geleakt. Und die verraten schon mal konkrete Details zur Story und welche Helden dabei eine Rolle spielen sollen.

Seid allerdings gewarnt! Wollt ihr euch die ein oder andere Überraschung für Doomsday und Secret Wars nicht verderben, lest ihr an dieser Stelle lieber nicht weiter.

Außerdem handelt es sich hierbei um Konzeptzeichnungen, die nicht zwangsläufig für den finalen Film verwendet werden müssen. Eine endgültige Antwort bekommen wir natürlich erst, sobald Avengers 5 und 6 jeweils am 29. April 2026 und am 5. Mai 2027 in den Kinos starten.

Was zeigen die geleakten Bilder zu Avengers 5 und 6?

Laut dem etablierten Insider MyTimeToShineHello zeigen die Konzeptzeichnungen primär Szenen aus Avengers: Secret Wars und weniger aus Doomsday. Das ergibt in Anbetracht der gleichnamigen Comicvorlage natürlich Sinn.

Besagte Konzeptzeichnungen verraten in Anbetracht des Secret-Wars-Comics nun die folgenden Details zu den zwei kommenden Avengers-Filmen:

Doctor Doom tritt als großer Bösewicht auf , wird die Avengers mit ziemlicher Sicherheit in die Knie zwingen und das Universum unter seiner Herrschaft neu formen.

, wird die Avengers mit ziemlicher Sicherheit in die Knie zwingen und das Universum unter seiner Herrschaft neu formen. Dooms neue Welt hört auf den Namen Battleworld , über die er mit eiserner Faust herrscht. Darauf sind die Marvel-Helden in allen Himmelsrichtungen verteilt, von denen sich viele nicht mehr an ihr altes Leben erinnern können.

, über die er mit eiserner Faust herrscht. Darauf sind die Marvel-Helden in allen Himmelsrichtungen verteilt, von denen sich viele nicht mehr an ihr altes Leben erinnern können. Für Battleworld scheint man auf einen eher mittelalterlichen Look zu setzen, wie die Konzeptzeichnungen Doom in seinem Thronsaal, sowie Hulk (Mark Ruffalo), She-Hulk (Tatiana Maslany) und Hulks Sohn Skaar zeigen.

(Mark Ruffalo), (Tatiana Maslany) und Hulks Sohn Skaar zeigen. Wie in der Comicvorlage dient Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) offenbar an Dooms Seite, der sich Sue Storm (Vanessa Kirby) zur Frau genommen hat. Hier spielt dann wohl auch ihr Sohn Franklin Richards eine Rolle.

(Benedict Cumberbatch) offenbar an Dooms Seite, der sich (Vanessa Kirby) zur Frau genommen hat. Hier spielt dann wohl auch ihr Sohn Franklin Richards eine Rolle. Wong (Benedict Wong) und Star-Lord (Chris Pratt) scheinen die Young Avengers zu rekrutieren. Das Team an Nachwuchs-Helden setzt sich aus Kate Bishop (Hailee Steinfeld), Cassie Lang (Kathryn Newton), Kamala Khan (Iman Vellani) und den Söhnen von Wanda Maximoff zusammen: Wiccan und Speed. Auf dem Bild ist außerdem das X-Men-Mitglied Goop zu erkennen.

(Benedict Wong) und (Chris Pratt) scheinen die zu rekrutieren. Das Team an Nachwuchs-Helden setzt sich aus Kate Bishop (Hailee Steinfeld), Cassie Lang (Kathryn Newton), Kamala Khan (Iman Vellani) und den Söhnen von Wanda Maximoff zusammen: Wiccan und Speed. Auf dem Bild ist außerdem das X-Men-Mitglied Goop zu erkennen. Star-Lord und White Vision (Paul Bettany) teilen sich offenbar eine WG.

und (Paul Bettany) teilen sich offenbar eine WG. Black Panther kehrt wohl zurück. Nach dem Tod von Chadwick Boseman gab es Gerüchte, dass T’Challas Sohn die Rolle übernehmen wird.

Dabei handelt es sich wie gesagt nur um logische Schlussfolgerungen basierend auf dem Marvel-Comic Secret Wars und den jetzt geleakten Konzeptzeichnungen zu Avengers 5 und 6. Ob sich besagte Szenen genauso abspielen werden, bleibt abzuwarten.

Für Avengers: Doomsday und Secret Wars kehren übrigens die Brüder Joe und Anthony Russo als Regisseure zurück. Das Duo hat bereits ein paar der besten Marvel-Filme in Szene gesetzt - wie zum Beispiel Captain America: The Winter Soldier, Civil War, Avengers: Infinity War und Endgame. Dafür lässt Marvel ebenfalls eine stolze Summe von 80 Millionen US-Dollar springen.