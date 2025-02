Ist der mächtigste Avenger tot oder am Leben? Marvel liefert jetzt endlich Antworten

In Doctor Strange in the Multiverse of Madness findet Wandas Geschichte ein trauriges Ende. Oder doch nicht? Bildquelle: Marvel / Disney

Achtung! Es folgen Spoiler zur Handlung von WandaVision und Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Nach dem Verlust ihres Geliebten Vision (Paul Bettany) und ihren Kindern Thommy und Billy wendet sich Wanda Maximoff am Ende der Serie WandaVision der bösen Seite zu. Sie verschreibt sich der dunklen Magie und taucht in Doctor Strange in the Multiverse of Madness als Schurkin auf.

Am Ende des Films bereut sie ihre Taten jedoch und opfert sich selbst, um die Welt zu retten. Dennoch war für viele lange unklar, ob Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) wirklich gestorben ist. Ein neuer Marvel-Comic könnte das Mysterium nun endlich auflösen.

Scarlet Witch lebt (zumindest halb)

In der dritten Ausgabe der Comicreihe TVA (kurz für: »Time Variance Authority«) vom 26. Februar 2025 wird enthüllt, dass die Zeit-Organisation ihre Finger im Spiel hat.

Wir erinnern uns kurz zurück: Die Time Variance Authority überwacht alle Zeitlinien innerhalb des Multiversums und taucht das erste Mal in Loki: Staffel 1 auf. Zuletzt war sie ebenfalls ein Teil der Handlung von Deadpool & Wolverine.

Es scheint, als hätte die TVA Scarlet Witch nach den Ereignissen von Doctor Strange 2 gerettet und eingefroren. Am Ende des Comics sieht man die Hexe nämlich regungslos hinter einer Glasscheibe.

Dabei trägt sie dasselbe Superhelden-Kostüm wie in Doctor Strange and the Multiverse of Madness und hat ebenfalls geschwärzte Fingern. (Die hat sie durch die Benutzung des Darkholds oder auch »Buch der Sünde« erhalten.)

Hier könnt ihr euch die Seite aus dem Heft anschauen:

In Zeiten von verschiedenen Zeitlinien und alternativen Versionen von Superhelden fragen sich Fans natürlich zurecht, ob es sich hierbei wirklich um Elizabeth Olsens Scarlet Witch handelt.

Der Comiczeichner Pere Pérez bestätigt dies einem Fan auf Instagram und der Post landet prompt auf der sozialen Plattform X (ehemals Twitter).

Was bedeutet der Comic für das MCU?

Ob die Reihe wirklich zum Kanon gehört, ist nicht ganz klar. Der Comic würde aber zumindest eine plausible Erklärung dafür liefern, wieso niemand in Agatha All Along (Spin-Off von WandaVision) wusste, was mit Scarlet Witch passiert ist.

Viele vermuteten aber bereits nach Deadpool & Wolverine, dass die TVA etwas damit zu tun hat. Denn im Film taucht eine Statue des einstigen Avengers auf - in »der Leere.«

Es wurde angenommen, dass die Organisation Wanda kurz nach den Ereignissen von Doctor Strange 2 dorthin geschickt hat, um sie für ihr Chaos zu bestrafen.

Das einzige Problem hierbei ist: Marvel hat eigentlich bereits Ende 2024 bestätigt, dass Wanda Maximoff tot ist. Es wäre aber nicht das erste Mal, dass eine Figur wieder zum Leben erweckt wird. Angeblich soll Marvel auch noch große Pläne für die Magierin haben. Ob wir sie wirklich in kommenden Marvel-Projekten zu Gesicht bekommen, wird sich demnach noch zeigen.