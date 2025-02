Punisher: Marvels härtester Held bekommt wohl keine neue Serie, trotzdem gibt’s Grund zur Freude

Statt auf eine neue Punisher-Serie setzt Marvel offenbar eher auf einen Film für Frank Castle - allerdings nicht fürs Kino, sondern Disney Plus. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Wer die Marvel-Serien von Netflix liebt, darf sich guten Gewissens auf Daredevil: Born Again freuen. Nach seinem MCU-Debüt kehrt nicht nur Charlie Cox als Matt Murdock zurück, tatsächlich gibt es mit einer ganzen Palette an alten Bekannten ein Wiedersehen.

So zum Beispiel Deborah Ann Woll als Karen Page, Elden Henson als Foggy Nelson, Wilson Bethel als Bullseye und natürlich Vincent D’Onofrio als Kingpin. Der offizielle Trailer zu Born Again macht außerdem kein Geheimnis daraus, dass sich erneut die Wege von Matt Murdock und Frank Castle kreuzen.

Denn Jon Bernthal ist in der Rolle von Frank Castle zurück und der ein oder andere Fan fragt sich vielleicht: Bekommt der Punisher ebenfalls eine neue Marvel-Serie, nachdem Netflix dem Anti-Helden bereits zwei Staffeln spendierte?

Ein Punisher-Film für Disney Plus?

Tatsächlich sieht es aktuell für eine neue Punisher-Serie eher schlecht aus. Zwar rankten sich bisher einige Gerüchte darum, doch offenbar hat Marvel jetzt andere Pläne: Fans müssen nicht verzagen, denn dafür gibt es einen anderen Grund zur Freude.

Im Gespräch mit ComicBook (via Daredevil Updates)hat sich mit Brad Winderbaum der Chef der Marvel-TV-Abteilung offenbar verplappert. Ihm zufolge arbeitet Jon Bernthal gerade mit Marvel an einer sogenannten special presentation auf Disney Plus.

Was es damit auf sich hat? Damit ist eine Art Kurzfilm für Disney Plus gemeint, wie es sie für das MCU schon mit Werewolf by Night oder The Guardians of the Galaxy Holiday Special gibt. Laut Winderbaum bekommen wir also aktuell keine Punisher-Serie, aber dafür einen Punisher-Film, der dann bei Disney Plus und nicht im Kino läuft.

Details zu dem Projekt lassen im Moment aber noch auf sich warten. So ist nicht bekannt, wer dabei Regie führt, das Drehbuch schreibt und wann es überhaupt erscheinen soll. Vielleicht wird beziehungsweise wurde der Punisher-Film sogar im selben Atemzug wie Daredevil: Born Again gedreht, dann wäre sogar ein baldiger Release möglich. Abwarten.

Übrigens: Für die neue Daredevil-Serie steht schon jetzt eine zweite Staffel fest und die folgt bereits 2026. Mit Season 1 von Born Again geht es aber jetzt erstmal am 5. März los.

