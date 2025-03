Daredevil: In Staffel 2 von Born Again bekommen Fans endlich einen jahrelangen Herzenswunsch erfüllt

Daredevil-Fans haben bei den geleakten Set-Bildern bestimmt fröhlicher dreingeblickt als ihr Idol. Bildquelle: Disney / Marvel

Derzeit befinden sich viele Marvel-Fans mitten in der Hölle und sind auch noch glücklich darüber. Daredevil, Hell's Kitchen und so, haha, okay, damit haben wir den obligatorischen Wortwitz hinter uns gebracht.

Fakt ist: Born Again ist für nicht wenige die beste Marvel-Serie auf Disney Plus. Eine zweite Staffel ist bereits bestätigt und wird sogar schon gedreht. Vom Set sind nun Bilder aufgetaucht und die sorgen dafür, dass Fans aus dem Häuschen sind.

Spoiler-Man schwingt herbei, um euch zu warnen. Wenn ihr jetzt weiterlest, bekommt ihr in wenigen Augenblicken ein eindeutiges Bild zu Gesicht, das euch ein wichtiges Detail von Born Again Staffel 2 verrät. Jetzt seid ihr gewarnt, also verklagt uns später nicht - wir haben einen richtig guten Anwalt!

Daredevil hat endlich Doppel-D

Nein, gemeint ist nicht die Körbchengröße von Matt Murdock, sondern sein neuer Anzug!

Nur 22 Jahre mussten Fans auf diesen Moment warten. Nach einem unsäglich schlechten Ben-Affleck-Film, drei Netflix-Staffeln und einer Season auf Disney Plus ist es endlich soweit: Daredevil trägt in Staffel 2 von Born Again den ikonischen schwarzen Anzug mit dem blutroten DD-Emblem auf der Brust!

Interessantes Detail: Wirklich neu ist sein Anzug in Wahrheit gar nicht. Bei genauerem Hinsehen ist zu erkennen, dass Matt (Charlie Cox) noch immer seine alte, rote Montur trägt, die aber schwarz eingefärbt wurde und nur auf der Brust für das DD-Symbol auf den neuen Anstrich verzichtet hat.

Fans sind einfach nur happy

Ob brandneu oder Second-Hand ist den Fans wurscht. Sie sind einfach nur froh, dass der Teufel endlich zeitloses Schwarz trägt. Oder um einige Redditoren zu Wort kommen zu lassen:

Holy Moly, man kann die Aura spüren.

Ich sehe Cox gerne mit diesem Paar Doppel-D's.

Es wäre so lustig, wenn Matt nicht einmal merkt, dass sein Anzug schwarz ist, bis jemand ihn darauf hinweist.

Das sieht nach jemandem aus, der es verdient, in einem Avengers-Film im Mittelpunkt zu stehen. Macht es wahr, Marvel!

Allein diese Bilder lösen mehr Hype aus als alles, was Doomsday im Moment zu bieten hat.

Ich habe für Zeiten wie diese gebetet.

Schon jetzt mein Lieblings-Daredevil-Anzug!!! 🔥🔥🔥

Das ist übrigens nicht das erste Mal, dass Matt Murdock im einstigen Netflix- und heutigen MCU-Kosmos ein schwarzes Outfit trägt. Über weite Strecken der ersten Netflix-Staffel hinweg trug der Mann ohne Furcht eine schwarze Augenbinde samt schwarzem Oberteil.

Das war aber eher eine Notlösung, da der damals noch am Anfang seiner Karriere stehende Superheld schlicht noch keinen stylischen Anzug parat hatte. Und: Die Doppel-Ds haben natürlich auch gefehlt.