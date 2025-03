Avengers: Doomsday - Marvel enthüllt (fast) den gesamten Cast mit einigen faustdicken Überraschungen

Ey, ihr Spaßvögel! Wenn ihr jetzt mit euren dicken Glubschern weiterlest, dann kommt nicht hinterher bei mir an und heult mir die Ohren voll Buhu, sie haben mich gespoilert, buhu, das Popcorn ist so teuer, buhu, das Kino ist in Wahrheit ein Monster und will mich auffressen - is' mir voll egal! Das gilt auch für dich, Groot! Also: Wenn ihr jetzt weiterlest, gibt es Spoiler, klaro?!