Avengers: Doomsday und Secret Wars müssen wohl auf einen der mächtigsten Helden verzichten

Wird die Scarlet Witch wirklich in Doomsday und Secret Wars fehlen? Bildquelle: Disney / Marvel

Welche Helden sind in Avengers 5 & 6 am Start? Diese Frage beschäftigt zahlreiche Marvel-Fans. Doomsday und Secret Wars dürften neue Maßstäbe im MCU setzen, wenn es um die schiere Anzahl an alten und neuen Charakteren geht.

Die Rückkehr einer Figur wird besonders sehnlichst erwartet: Scarlet Witch, a.k.a. Wanda Maximoff. Ausgerechnet deren Darstellerin Elizabeth Olsen hat nun aber schlechte Nachrichten.

Kein Marvel-Dreh geplant

In einem langen Gespräch mit dem Hollywood Reporter führt die 36-jährige Schauspielerin zunächst aus, wie sehr sie es genieße, abseits der großen und zeitraubenden Marvel-Bühne ihre Liebe für kleinere Rollen auszuleben:

Marvel und dessen Einfluss nimmt so viel Zeit und Raum in Anspruch, dass es für mich wirklich wichtig ist, außerhalb von Marvel eine [Rollen-]Auswahl zu treffen, die meinen eigenen Geschmack widerspiegelt. Dein Geschmack macht dich zu dem Künstler, der du bist. Das war nichts, worüber ich nachgedacht habe, als ich anfing zu arbeiten. Ich war einfach dankbar, dass ich als Schauspielerin arbeiten konnte.

In diesem Zuge hakt die Reporterin kryptisch nach: Ob sie nach dem Dreh ihres aktuellen Films Panic Carefully in London bleibe, um den Russo-Brüdern einen Besuch abzustatten? Schließlich dreht das Regie-Duo ebenfalls in der britischen Metropole Avengers: Doomsday und Secret Wars.

Nein, ich bin bereits zurück [in den USA]. Ich habe gerade [Panic Carefully] abgedreht. Jetzt drehe ich einen Pilotfilm für FX.

Für viele Fans steht deshalb fest: Die kommenden Avengers-Filme müssen ohne die Scarlet Witch auskommen.

1:05 »Der beste Marvel-Trailer seit Langem« - Thunderbolts begeistert kurz vor Kinostart die Fans

Autoplay

Die Wahrheit oder doch nur Marvel-PR?

Nun könnte man einen Haken hinter das Kapitel Scarlet Witch machen und das Buch zuklappen. Wir fragen uns jedoch: Ist das obige Zitat wirklich eine Bestätigung ohne Hintertürchen?

Die mächtigste Avenger könnte unserer Ansicht nach trotz allem in Doomsday und Secret Wars mitspielen, und zwar aus gleich mehreren Gründen:

London-Trip zu späterem Zeitpunkt: Elizabeth Olsen sagt streng genommen nur aus, dass sie derzeit keine Dreharbeiten in London auf dem Programmzettel stehen hat. Doomsday und Secret Wars dürften aber monatelang gedreht werden. Die Schauspielerin könnte also auch erst im Sommer oder gar Herbst vor der Kamera stehen und hätte dennoch nicht gelogen.

Elizabeth Olsen sagt streng genommen nur aus, dass sie derzeit keine Dreharbeiten in London auf dem Programmzettel stehen hat. Doomsday und Secret Wars dürften aber monatelang gedreht werden. Die Schauspielerin könnte also auch erst im Sommer oder gar Herbst vor der Kamera stehen und hätte dennoch nicht gelogen. Aufnahmen in den USA: In der heutigen Zeit dürfte es auch kein Problem darstellen, dass Elizabeth Olsen als Scarlet Witch in den USA vor der Kamera steht, um ihre Szenen für die neuen Avengers-Filme unter Dach und Fach zu bringen.

In der heutigen Zeit dürfte es auch kein Problem darstellen, dass Elizabeth Olsen als Scarlet Witch in den USA vor der Kamera steht, um ihre Szenen für die neuen Avengers-Filme unter Dach und Fach zu bringen. Die Werwolf-Frage im Hause Marvel: Spätestens seit der unterhaltsamen Flunkerei von Andrew Garfield im Vorfeld von Spider-Man: No Way Home wissen wir, dass man Marvel-Stars einfach nicht vertrauen darf. Wenn der Comicriese ihnen einen Maulkorb verpasst, müssen sie ihren Auftritt in einem Film auf Gedeih und Verderb dementieren. Doctor Strange persönlich sagte uns kürzlich: Glaubt mir bloß kein Wort!

Ihr seht: Trotz der obigen Aussagen von Elizabeth Olsen ist noch immer nicht ausgeschlossen, dass die Scarlet Witch doch noch in Avengers: Doomsday und Secret Wars in großem Stil zurückkehrt.

Das große Rätselraten und vermeintliche Leaks rund um die Besetzung der beiden Avengers-Blockbuster wird in den kommenden Wochen und Monaten noch weiter anziehen. Denn bis wir offizielle Infos von Marvel selbst erhalten, dürfte es noch mindestens bis zur San Diego Comic Con Ende Juli oder gar bis zum hauseigenen Event Disney D23 im August dauern.

Zeit genug also, um sich Gedanken über die Wunschbesetzung zu machen. Wie schaut es bei euch aus? Welche Heldinnen und Helden dürfen in euren Augen in Avengers: Doomsday und Secret Wars auf keinen Fall fehlen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!